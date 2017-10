"Recordar é TV" resgata entrevista com Elza Soares de 1980

O programa Recordar é TV desta terça, dia 10 de outubro, às 21h30, na TV Brasil , volta ao início da década de 1980 e apresenta trechos de uma edição do programa “ Água viva ” que recebeu a diva Elza Soares na TVE do Rio de Janeiro. Sob a condução elegante de Hermínio Bello de Carvalho, a atração traçou o perfil de uma das maiores cantoras do país.



O especial intercala interpretações de sucessos como “Devagar com a louça”, “Se acaso você chegasse”, “Vem morar comigo” e “Quero morrer no carnaval” com depoimentos da musa numa entrevista franca em tom intimista.



Durante a conversa com o apresentador, poeta e produtor musical, ela conta casos curiosos de sua trajetória. Elza Soares mergulha em sua rica história de vida com delicadeza. A cantora fala de coração aberto sobre temas como a infância, a família e o início da carreira em Buenos Aires.



Espontânea, a artista faz declarações com a sinceridade que lhe é peculiar no decorrer do descontraído papo. Ela ainda lembra da hilária ocasião em que fez uma feijoada para o Mané Garrincha em um hotel na cidade espanhola de Madri.