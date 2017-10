Canal Brasil exibe três filmes sobre a história de Chico Xavier

Nesta terça-feira, dia 10 de outubro, o Canal Brasil exibe três produções baseadas na história e na obra do médium Chico Xavier .



Às 10:05 é a vez de “ As Mães de Chico Xavier ” (2011). No filme, acompanharemos a história de três mulheres. Ruth (Via Negromonte) tem um filho adolescente que enfrenta problemas com drogas. Elisa (Vanessa Gerbelli) tenta suprir a ausência do marido dando total atenção ao filho, o pequeno Theo (Gabriel Pontes). Lara (Tainá Muller) é uma professora que enfrenta o dilema de uma gravidez não planejada. As mães têm suas vidas modificadas quando buscam conforto junto ao médium Chico Xavier.



Às 15:30 o canal apresenta “ Nosso Lar ” (2010). Após a morte do seu corpo físico, famoso médico acorda no mundo espiritual e vai viver numa colônia que paira sobre a Terra, onde terá que aprender novos valores morais e vencer a saudade da família na Terra.



Fechando o especial, às 22h, na faixa Seleção Brasileira, tem “ Chico Xavier ” (2010). Chico Xavier é uma adaptação para o cinema que descreve a trajetória do médium Chico Xavier, que viveu 92 anos desenvolvendo importante atividade mediúnica e filantrópica. Vida conturbada, com lutas e amor. Seus mais de 400 livros psicografados, consolaram, pregaram a paz e estimularam caridade.