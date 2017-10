Você está lendo um tópico

Televisão

Globo faz matéria sobre identidade de gênero e vai Trend Topics como #Globolixo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 117 visitas.





robert_wadt em 9 Out 2017 - 22:58



anos | Ago 2005 | Mensagens: 729 | Manaus - AM





Desta vez a emissora acertou. E está sendo achincalhada nas redes



Da Redação*







Desta vez a emissora acertou. Mas, por incrível que pareça, foi parar em primeiro lugar nos Trend Topics Brasil do Twitter com a tag #GloboLixo. A razão foi matéria do Fantástico deste domingo (8) centrada em uma família e uma escola do Rio de Janeiro que não fazem distinção de gênero na hora da escolha dos brinquedos, roupas e até mesmo o tamanho dos cabelos das crianças.



O texto da chamada da matéria diz:



“Thiago e Anne cresceram só com seus brinquedos de menino e de menina. Mas, quando se tornaram pais do Dante, de 5 anos, e do Gael, de 2, decidiram que queriam fazer diferente. Mas eles enfrentam todos os dias pessoas que não concordam e os criticam por comprar uma boneca ou uma cozinha para os filhos, por exemplo.



Em uma escola no Rio, as escolhas das crianças são ouvidas e discutidas com elas e com os pais. Nada é imposto. Na sala de brinquedos, não há diferença entre o que é de menino e o que é de menina. Todo mundo pode brincar com o que quiser, inclusive as fantasias. E, como a criança é livre para criar, até personagens que a gente acha que conhece bem ganham novas características”.



Pronto. A matéria bastou para provocar a ira de internautas que, ironicamente, passaram a chamar a empresa de “Red Globo” entre outras sandices.



As críticas partiram de todos os matizes ideológicos. Desde internautas de esquerda que chamaram a atenção para o fato da emissora ter responsabilidade sobre o fato: “Globo e Veja esta semana lidando com o fascismo que ajudaram a tirar do armário. Olha os posts com #GloboLixo”; até postagens moralistas e virulentas contra a reportagem: “Depois de vêr (sic) o fantástico tentar profissionalizar a pedofilia, chegamos a conclusão que existe vida fora dessa emissora”.



https://www.revistaforum.com.br/2017/10/09/globo...s-como-globolixo/ Globo faz matéria sobre identidade de gênero e vai para o Trend Topics como #GloboLixoDesta vez a emissora acertou. E está sendo achincalhada nas redesDa Redação*Desta vez a emissora acertou. Mas, por incrível que pareça, foi parar em primeiro lugar nos Trend Topics Brasil do Twitter com a tag #GloboLixo. A razão foi matéria do Fantástico deste domingo (8) centrada em uma família e uma escola do Rio de Janeiro que não fazem distinção de gênero na hora da escolha dos brinquedos, roupas e até mesmo o tamanho dos cabelos das crianças.O texto da chamada da matéria diz:“Thiago e Anne cresceram só com seus brinquedos de menino e de menina. Mas, quando se tornaram pais do Dante, de 5 anos, e do Gael, de 2, decidiram que queriam fazer diferente. Mas eles enfrentam todos os dias pessoas que não concordam e os criticam por comprar uma boneca ou uma cozinha para os filhos, por exemplo.Em uma escola no Rio, as escolhas das crianças são ouvidas e discutidas com elas e com os pais. Nada é imposto. Na sala de brinquedos, não há diferença entre o que é de menino e o que é de menina. Todo mundo pode brincar com o que quiser, inclusive as fantasias. E, como a criança é livre para criar, até personagens que a gente acha que conhece bem ganham novas características”.Pronto. A matéria bastou para provocar a ira de internautas que, ironicamente, passaram a chamar a empresa de “Red Globo” entre outras sandices.As críticas partiram de todos os matizes ideológicos. Desde internautas de esquerda que chamaram a atenção para o fato da emissora ter responsabilidade sobre o fato: “Globo e Veja esta semana lidando com o fascismo que ajudaram a tirar do armário. Olha os posts com #GloboLixo”; até postagens moralistas e virulentas contra a reportagem: “Depois de vêr (sic) o fantástico tentar profissionalizar a pedofilia, chegamos a conclusão que existe vida fora dessa emissora”.











Moonie em 10 Out 2017 - 0:01



anos | Set 2017 | Mensagens: 28 | Taubaté - SP

Realmente estão exagerando. Todo programa agora tem gays, travestis, drag queens... está pior do que a Redetv! na baixaria!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído