Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

‘Acham que não tenho força como cabo eleitoral', diz Lula

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 33 visitas.





Antonio Venicio em 9 Out 2017 - 23:53



anos | Set 2017 | Mensagens: 51 | São José dos Campos - SP

http://www.msn.com/pt-br/noticias/crise-politica/ ‘acham-que-não-tenho-força-como-cabo-eleitoral-diz-lula/ar-AAtepOa?li=AAggV10











Antonio Venicio em 9 Out 2017 - 23:57



anos | Set 2017 | Mensagens: 51 | São José dos Campos - SP

Meu Deus, quanta arrogância! Um sujeito desses que não tem um pingo de humildade e desafia as autoridades não pode de maneira nenhuma se candidatar, será realmente o fim do Brasil.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído