Kennedy Alencar fala sobre pedido de demissão do SBT: "não fazia mais sentido

Conforme noticiado pelo NaTelinha na semana passada, insatisfeito com as matérias que vinham sendo exibidas no "SBT Brasil", Silvio Santos interveio no jornalismo e ordenou que pautas de comportamento e outras mais frias não sejam mais produzidas. O foco total devem ser as notícias mais factuais, hard news.





Divulgação



Diante disso, nomes como Bruno Vicari, do esporte, Carolina Aguaidas, da previsão do tempo, e Kennedy Alencar, de política, ficaram sem função. Este último, que vinha comandando uma série com possíveis protagonistas das eleições em 2018, pediu demissão e deixou a emissora depois disso.



Em entrevista ao NaTelinha, o jornalista confirmou que essas mudanças e o cancelamento da série "Cenários 2018" o fizeram pedir demissão - e não foi a primeira vez.

"O que o Maurício Stycer (colunista do UOL) escreveu é o registro factual do que aconteceu. Houve mudanças no jornalismo e eu fui comunicado que a série 'Cenários 2018' seria cancelada. Diante disso eu achei que não fazia mais sentido eu ficar trabalando lá e pedi demissão. Na verdade eu reiterei um pedido de demissão que havia registrado em abril, eles não tinham aceito e diante dessas mudanças eu falei: 'Olha, eu gostaria de reiterar aquele me pedido de abril e quero sair'. Foi isso que aconteceu, bradou ele, por telefone.



