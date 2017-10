Você está lendo um tópico

Governo pede penhora de bens de Ratinho para garantir pagamento de dívida

Governo pede penhora de bens de Ratinho para garantir pagamento de dívida



A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, promove uma blitz contra o empresário e apresentador de televisão Ratinho. Busca na Justiça bens para quitar uma dívida tributária de R$ 74 milhões referente ao Imposto de Renda. Entre os bens penhorados para garantir o pagamento da dívida está uma fazenda no Acre, avaliada em R$ 225 milhões. A Justiça também determinou à Agência Nacional de Aviação Civil que informe aeronaves em nome dele. A defesa de Ratinho discorda da metodologia aplicada para calcular o imposto e contesta a cobrança na Justiça.





O apresentador Ratinho (Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress)



Atualização - Após a publicação da notícia, o apresentador Ratinho, por meio de sua assessoria de imprensa, encaminhou a seguinte nota:



"A execução contra o apresentador é relativa a uma discussão sobre o tema de tributação de artistas, atletas e jornalistas, sendo que, no caso dele, se trata de uma bitributação de impostos, pois todos os tributos sobre os valores cobrados já foram devidamente pagos na pessoa jurídica. Inclusive o apresentador, como prova da sua boa fé, já ofereceu bens em garantia à Fazenda Nacional em montante muito superior ao discutido."



