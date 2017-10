Canais Discovery realizam ações especiais para o Outubro Rosa

Durante todo o mês de outubro, o Discovery Home & Health adere à campanha do Outubro Rosa , com exibição de vinheta que incentiva as telespectadoras a realizarem o autoexame, colaborando com as ações de conscientização sobre o câncer de mama.



No dia 19 de outubro, além do Discovery Home & Health, os canais Discovery , TLC , Animal Planet , Investigação Discovery e Discovery Turbo vão adotar logotipo especialmente desenvolvido para a ação.



Na quinta-feira, 19 de outubro, às 23h10, estreia Antes de Partir no Discovery Home & Health. Documentário sobre a história da jovem britânica Rowena Kincaid, diagnosticada com câncer de mama aos 33 anos e responsável por uma intensa mobilização que é registrada no filme.



Em 2009, quando tinha 33 anos, Rowena Kincaid descobriu o câncer de mama. Depois de meses de tratamento e da remissão, ela conseguiu retomar a rotina. Em 2013 veio um novo diagnóstico de câncer, dessa vez uma forma agressiva da doença e em estágio avançado. A produção acompanha Rowena nos oito meses que precedem o seu aniversário – os médicos previram de três a seis meses de vida, mas ela estava determinada a comemorar a chegada aos 40 anos e a aproveitar o precioso tempo que lhe restava.