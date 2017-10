Você está lendo um tópico

Curta! comemora dia do professor com estreia exclusiva de documentário

O Dia do Professor é celebrado em 15 de outubro e o canal Curta! antecipa as comemorações com a estreia, na Quinta do Pensamento, 12, às 22h30, do documentário inédito na TV brasileira, " Revolução da Escola 1918 - 1939 ".



O longa-metragem, produzido pelo Arte France, tradicional canal público franco-alemão, revela o movimento de pensadores como Maria Montessori, Célestin Freinet, Ovide Decroly e Alexander S. Neill na tentativa de, logo após a Primeira Guerra Mundial, introduzirem novos métodos mais focados no densenvolvimento natural dos alunos.



Os intelectuais acreditavam em um mundo sem violência e buscavam o ensino centralizado nas crianças. A ascensão do fascismo, porém, derrubou a expectativa de revolução e afetou o método educativo usado pelas escolas até hoje.























