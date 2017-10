Você está lendo um tópico

SKY passa a transmitir o sinal do SBT para todo o país

Vcfaz em 10 Out 2017 - 14:39 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25154 | Redação

Uma reclamação frequente dos assinantes da SKY finalmente foi resolvida. Desde a última semana, o sinal do SBT está liberado oficialmente para todo o país.



Por questões contratuais, o SBT restringia seu acesso aos assinantes de estados como Ceará, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Norte. Com a mudança, os assinantes destes estados passaram a ter acesso à programação.























