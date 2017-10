Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Vivo TV libera o sinal de todos os canais infantis

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 132 visitas.





Vcfaz em 10 Out 2017 - 14:41 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25154 | Redação

Durante o mês de outubro, a Vivo TV prepara uma série de novidades para um público bem especial: as crianças.



Além do desconto de 50% em dezenas de títulos infantis no Vivo Play , a Vivo TV abrirá, até o dia 29, o sinal de todos os canais infantis de sua grade. A liberação dos canais Tooncast, Boomerang, Nickelodeon, Nick Jr, Disney XD, Discovery Kids e Disney Jr. estará disponível para todos os assinantes, sem custo adicional.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído