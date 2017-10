Gloobinho ganha nova data de estreia na SKY. Confira!

O Gloob confirma para o próximo dia 17 de outubro, terça-feira, a partir das 11h, a estreia do Gloobinho , novo canal da Globosat que chega para ampliar a unidade infantil da programadora. Inicialmente, o canal estreia apenas na SKY .



O Gloobinho tem como objetivo contribuir no desenvolvimento das crianças na faixa etária pré-escolar, estimulando a imaginação, a criatividade e a diversão. A programação contará tanto com produções internacionais quanto nacionais, que estimulem conceitos como amizade, colaboração, afeto, sempre respeitando as diferenças e o tempo da infância. Na grade de estreia do canal, as produções nacionais contarão com clipes e interprogramas, que vão apresentar diferentes conteúdos para os pequenos.