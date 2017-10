Você está lendo um tópico

Após noitada, Dudu Camargo perde a hora e é substituído em telejornal matinal

Rafa! em 10 Out 2017 - 19:15



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2262 | São Paulo - SP

Após noitada, Dudu Camargo perde a hora e é substituído em telejornal matinal



Quem assistiu ao Primeiro Impacto dessa terça-feira (10) se surpreendeu ao ver Marcão do Povo no comando da atração completa, ocupando o lugar que normalmente é de Dudu Camargo na primeira parte do telejornal.





O apresentador juvenil chegou ao SBT atrasado, às 7h _ele entra no ar às 6h, mas precisa chegar ainda antes para se preparar. Como Dudu não estava na emissora, Marcão assumiu o programa.



Dudu passou a noite de segunda-feira (9) feira (9) fora de casa: ele foi visto deixando a Super Rádio AM, na qual comanda o Programa Dudu Camargo de segunda a sexta, acompanhado.Quando finalmente chegou à sede do SBT, na rodovia Anhanguera, o Primeiro Impacto já estava no ar sem ele.



Oficialmente, o SBT informa que Dudu Camargo estava afônico e, sem voz, não teve condições de apresentar o Primeiro Impacto. Extraoficialmente, a substituição de Dudu por Marcão deve agravar a crise entre os dois âncoras do jornal.



prego em 10 Out 2017 - 19:22



anos | Dez 2005 | Mensagens: 517 | Brasília - DF

Culpa do SS que contratou esse despreparado. As filhas deveriam tomar as rédeas do SBT.





Rubens em 10 Out 2017 - 19:47



anos | Nov 2004 | Mensagens: 550 | Rio de Janeiro - RJ

Noticia de grande impacto para o futudo do povo brasileiro, quiçá da Humanidade...

















