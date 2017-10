Você está lendo um tópico

Rafa! em 10 Out 2017 - 19:44



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2262 | São Paulo - SP

Band pode ser responsabilizada por veiculação de "Game Phone" e "Super Bônus", diz MPF



Com um formato que se perpetua há 20 anos, os programas classificados como quiz TV, ou popularmente conhecidos como caça-níqueis, seguem em plena evidência.



No ar em diversos canais nanicos e em grandes redes abertas como a Band, atrações como o "Super Bônus" (antigo "Game Phone") e "Top Game", dentre outros, continuam esvaziando o bolso dos telespectadores, e enchendo o das emissoras e produtoras.





Reprodução



Muita gente se pergunta: de quem é a responsabilidade por veicular esses programas? Embora as emissoras deixem claro no início de cada um deles que "a responsabilidade é de seus idealizadores", para o Ministério Público Federal não é bem assim que a coisa funciona.



Procurado pelo NaTelinha, o órgão disse que há uma investigação sendo conduzida desde 2015 contra o "Game Phone" (agora identificado como "Super Bônus") em função das recentes denúncias registradas por cidadãos a respeito de irregularidades nos programas.



O quiz é produzido pela Avatar Mobile Technologies e sua operação é desenvolvida em parceria com a prestadora de telefonia Cambridge Telecomunicações. O MPF investiga a possível lesão aos telespectadores (eventual violação ao direito de informação por parte do programa) e se está sendo respeitado o direito de liberdade de escolha da prestadora de telefonia pelo usuário. A atração não pode condicioná-lo à escolha de uma só prestadora de longa distância, no caso a Cambridge.



O MPF destaca que a Cambridge é a sucessora da IPCorp (Falkland Tecnologia em Telecomunicações), prestadora que, após a requisição do MPF neste inquérito, foi alvo de fiscalização e sanções por parte da Anatel, em razão da ausência de interconexões com as demais redes de telefonia. A maioria das chamadas, de acordo com o órgão, não estavam sendo entregues ao destino, mas na mesma localidade onde foram originadas. O MPF já requisitou à Anatel a verificação da regularidade da conduta da Cambridge.



Por fim, a investigação abrange a atual situação da Band, que continua veiculando o programa. A responsabilidade da emissora, segundo o MPF, está diretamente vinculada ao resultado das investigações.



A idoneidade desse tipo de programa é rotineiramente questionada. O youtuber Rogério Betin, entrevistado em duas reportagens anteriores, que denuncia esse tipo de formato, fez diversos vídeos no intuito de provar a possível fraude.



Segundo apurado pelo NaTelinha, o contrato entre a Band e a Avatar vai até o dia 31 de dezembro e deve ser renovado. Segundo fontes do site, a emissora embolsa cerca de R$ 2 milhões mensais da produtora. A Band não confirma os valores.

O NaTelinha enviou vários questionamentos à Avatar Mobile há três meses. A produtora leu todas as perguntas, mas preferiu não responder. A página que ela mantinha no Facebook foi apagada depois das reportagens realizadas pelo site.



