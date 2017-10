Dia das Crianças tem diversão garantida no canal HBO Family

Para celebrar o Dia das Crianças em grande estilo, o canal HBO FAMILY selecionou filmes que vão divertir a garotada de todas as idades no feriado de 12 de outubro.



Abrindo o especial, Happy Feet - O Pinguim vai fazer todo mundo dançar. Ganhador do Oscar® de Melhor Animação e do Globo de Ouro® de Melhor Canção Original, o filme dirigido por George Miller vai ao ar às 12h20. As crianças vão se apaixonar pela história de Mano, um pinguim imperador muito bom no sapateado.



Em O Bicho Vai Pegar 4 , que será exibido às 14h10, o cervo Elliot e seus amigos tentam ajudar o urso Boog a superar seus medos. Por isso, eles se unem para resolver o mistério de um lobo desaparecido e para proteger a floresta da invasão de um caçador.



Em seguida, às 15h40, toda a família embarca na aventura de 9 - A Salvação . Em um mundo pós-apocalíptico e praticamente sem seres humanos, um boneco de pano descobre que não está sozinho e terá que salvar a humanidade das máquinas do mal.



Outra animação começa às 17h. Na divertida história de Norm e Os Invencíveis , o urso polar Norm tem a habilidade de se comunicar com os homens. Ele viaja para Nova York e se infiltra em uma grande empresa com a esperança de destruir os planos dos humanos, que querem construir condomínios em seu habitat natural.



Em Tá Dando Onda 2 , às 18h30, as aves Cadu Maverick, João Frango, Tank 'Triturador' e Lani Aliikai se aventuram para surfar as ondas mais perigosas do mundo. Juntos, eles também vão descobrir o verdadeiro significado de trabalho em equipe.



Às 20h, a comédia fantástica Goosebumps: Monstros e Arrepios é atração do canal. Contrariado por ter mudado de cidade, o jovem Zach Cooper (Dylan Minnette) encontra consolo ao conhecer a encantadora Hannah (Odeya Rush), filha do misterioso R. L. Stine (Jack Black), autor da série de livros “Arrepios”. Quando Zach acidentalmente liberta os monstros presos nos manuscritos, todos têm que ajudar a devolvê-los para os livros a fim de salvar a cidade.



Para encerrar o Dia das Crianças com chave de ouro, o emocionante As Aventuras de Paddington será exibido às 21h45. A família Brown encontra um ursinho solitário na estação de Paddington e o acolhe em casa temporariamente. Com a ajuda da carinhosa senhora Mary (Sally Hawkins), o pequeno travesso terá que buscar um novo lar e escapar de uma vilã sem escrúpulos.