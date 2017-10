Você está lendo um tópico

Joyce começa a aceitar a transexualidade de Ivan em "A Força do Querer"

O ataque que Ivan (Carol Duarte) sofre na rua vai mudar sua relação com Joyce (Maria Fernanda Cândido). No hospital, ao vê-lo muito machucado, a socialite diz, pela primeira vez “ Meu filho! ”.



A enfermeira aparece e pergunta o nome do rapaz. “ Ivana Garcia ”, responde Joyce, de imediato, mas aceita quando Eugênio (Dan Stulbach) interfere. “ É... Ivan ”, corrige.



Aflita, ela acompanha os procedimentos médicos e se surpreende com a notícia de que Ivan perdeu o bebê. Mais tarde, leva o filho para casa e é bastante carinhosa ao colocá-lo na cama. “ Você não vai mais embora daqui! Essa é sua casa, essa é a sua família...ninguém vai mais maltratar você! Ninguém! ”.



Joyce quer saber como tudo aconteceu e, em uma única frase, Ivan consegue sensibilizar ainda mais a mãe. “ Agora você entende que ninguém escolhe isso? Entende? ”, questiona, e ela faz gesto que sim, muito emocionada.



As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quarta, dia 11.



Foto: Globo/Victor Pollak























