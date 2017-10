Novembro: The Marvelous Mrs. Maisel chega ao Amazon Prime Video

A Amazon acaba de anunciar que The Marvelous Mrs. Maisel , série da renomada criadora de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, e do produtor executivo Daniel Palladino (Family Guy), estreia dia 29 de novembro, quarta-feira, com exclusividade no Amazon Prime Video .



A série escrita e dirigida por Sherman-Palladino, traz no elenco Rachel Brosnahan (House of Cards) no papel de Miriam "Midge" Maisel, uma nova-iorquina de 1958 que sempre teve tudo o que quis – o marido perfeito, dois filhos e um charmoso apartamento no Upper West Side, perfeito para receber convidados em um jantar de Yom Kippur.



No entanto, sua vida perfeita toma um rumo inesperado repentinamente, quando Midge descobre um talento até então desconhecido – e que mudará sua vida para sempre. Ela segue um caminho longe da vida confortável em Riverside Drive e passa a frequentar bares e casas noturnas em Greenwich Village, desbravando o mundo de stand-up comedy, uma escolha que a leva aos holofotes da fama no sofá de Johnny Carson – apresentador do programa de entrevistas, Tonight Show.