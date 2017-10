Novembro: Universal estreia nova versão da série MacGyver

O canal Universal estreia no dia 2 de novembro, às 22h, a série MacGyver , uma nova versão da produção que marcou os anos 80 com o personagem interpretado por Richard Dean Anderson. No remake, MacGyver é protagonizado por Lucas Till (X-Men), e conta também com a participação de George Eads (“CSI”), Justin Hires (“Rush Hour”), Tristin Mays (“Supergirl”) e Meredith Eaton (“Boston Legal”). Na estreia da série, o canal exibirá dois episódios.



Na série, Angus “Mac” MacGyver (Lucas Till) cria uma organização extra-oficial dentro do governo norte-americano e, por meio de sua criatividade e habilidades não-convencionais, resolve problemas para salvar vidas. Utilizando-se sempre do improviso, o personagem conta com a ajuda de um ex-agente da CIA, Jack Dalton; da habilidosa hacker Riley Davis; e da experiência de Matty Weber, novo Diretor de Operações da Fundação Phoenix, organização na qual McGavyer atua.