Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Parlamentarismo pode ser implantado a partir de 2022, diz Serra em debate

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 82 visitas.





Rafa! em 11 Out 2017 - 12:54



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2275 | São Paulo - SP

Parlamentarismo pode ser implantado a partir de 2022, diz Serra em debate



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Estou convencido de que o presidencialismo brasileiro precisa ser mudado. É ineficiente", afirmou o senador José Serra (PSDB) em debate em São Paulo na manhã desta segunda (9).



O encontro, realizado no IDP (Instituto de Direito Público) de São Paulo, tratou da reforma política aprovada pelo Congresso na semana passada.





Divulgação



Serra participou da segunda mesa. A primeira reuniu o ministro do STF Gilmar Mendes, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e o deputado federal Evandro Gussi (PV).



Em sua mesa, Serra fez um defesa enfática da adoção do parlamentarismo no Brasil.



"Há várias propostas postas. O debate é muito importante para que se chegue a uma que seja mais eficiente do ponto de vista das mudanças que queremos para o Brasil."



Para o ex-governador de São Paulo, o fato de o país ter passado por dois processos de impeachment em 25 anos -os de Fernando Collor e Dilma Rousseff- é um indício de que o modelo de presidencialismo de coalização está esgotado.



"No parlamentarismo, mudar de governo é solução. No presidencialismo, é crise. No parlamentarismo, não haveria isso. Você tem um presidente da República, mas ele não entra na tarefa de governo no dia a dia. Essa tarefa é desempenhada por um primeiro-ministro, que forma uma maioria no Congresso", comentou.



Serra vê boas chances para a aprovação do parlamentarismo pelo Congresso nos próximos anos.



"Eu trabalho com a ideia de que possamos implantá-lo a partir de 2022. Minha ideia é que cheguemos com uma proposta que possa ser implantada a partir de 2022."



O parlamentarismo já foi rejeitado pela população em dois plebiscito: um em 1963, outro em 1993.



Nesse modelo, adotado em países como Reino Unido, Portugal e Itália, o governo é comandado por um primeiro-ministro escolhido pelo Poder Legislativo, que pode trocá-lo a qualquer tempo.



Serra afirmou que o parlamentarismo é uma bandeira que une seu partido.



"O PSDB foi fundado por deputados e senadores que trabalharam na Constituinte pelo parlamentarismo. O ponto de partida do PSDB, de unidade, de união, foi o parlamentarismo. E continua sendo uma bandeira nossa muito importante. Estou particularmente empenhado em levá-la adiante."



Após sua mesa, os senador tucano se recusou a comentar turbulências recentes envolvendo o PSDB, como aguerra virtual entre Alberto Goldman e João Doria e a decisão do STF de afastar o senador Aécio Neves de seu mandato.



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Estou convencido de que o presidencialismo brasileiro precisa ser mudado. É ineficiente", afirmou o senador José Serra (PSDB) em debate em São Paulo na manhã desta segunda (9).O encontro, realizado no IDP (Instituto de Direito Público) de São Paulo, tratou da reforma política aprovada pelo Congresso na semana passada.DivulgaçãoSerra participou da segunda mesa. A primeira reuniu o ministro do STF Gilmar Mendes, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e o deputado federal Evandro Gussi (PV).Em sua mesa, Serra fez um defesa enfática da adoção do parlamentarismo no Brasil."Há várias propostas postas. O debate é muito importante para que se chegue a uma que seja mais eficiente do ponto de vista das mudanças que queremos para o Brasil."Para o ex-governador de São Paulo, o fato de o país ter passado por dois processos de impeachment em 25 anos -os de Fernando Collor e Dilma Rousseff- é um indício de que o modelo de presidencialismo de coalização está esgotado."No parlamentarismo, mudar de governo é solução. No presidencialismo, é crise. No parlamentarismo, não haveria isso. Você tem um presidente da República, mas ele não entra na tarefa de governo no dia a dia. Essa tarefa é desempenhada por um primeiro-ministro, que forma uma maioria no Congresso", comentou.Serra vê boas chances para a aprovação do parlamentarismo pelo Congresso nos próximos anos."Eu trabalho com a ideia de que possamos implantá-lo a partir de 2022. Minha ideia é que cheguemos com uma proposta que possa ser implantada a partir de 2022."O parlamentarismo já foi rejeitado pela população em dois plebiscito: um em 1963, outro em 1993.Nesse modelo, adotado em países como Reino Unido, Portugal e Itália, o governo é comandado por um primeiro-ministro escolhido pelo Poder Legislativo, que pode trocá-lo a qualquer tempo.Serra afirmou que o parlamentarismo é uma bandeira que une seu partido."O PSDB foi fundado por deputados e senadores que trabalharam na Constituinte pelo parlamentarismo. O ponto de partida do PSDB, de unidade, de união, foi o parlamentarismo. E continua sendo uma bandeira nossa muito importante. Estou particularmente empenhado em levá-la adiante."Após sua mesa, os senador tucano se recusou a comentar turbulências recentes envolvendo o PSDB, como aguerra virtual entre Alberto Goldman e João Doria e a decisão do STF de afastar o senador Aécio Neves de seu mandato. https://br.yahoo.com/financas/noticias/herdeiros-benefici ários-poderão-retirar-cotas-pis-pasep-nos-144700111--finance.html











Antonio Venicio em 11 Out 2017 - 13:21



anos | Set 2017 | Mensagens: 53 | São José dos Campos - SP

Sou a favor do parlamentarismo, já que os brasileiros não sabem votar, votam em porcaria em troca de migalhas, deixa esse trabalho para o poder legislativo.





Rafa! em 11 Out 2017 - 13:49



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2275 | São Paulo - SP

Antonio Venicio escreveu Sou a favor do parlamentarismo, já que os brasileiros não sabem votar deixa esse trabalho para o poder legislativo.

É aqui que tá... com uma parte do povo fazendo arroaças por aí, que exemplo os políticos terão do povo?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído