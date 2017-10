Você está lendo um tópico

Deborah Secco causa revolta após dar declaração polêmica sobre sexo

Rafa! em 11 Out 2017 - 13:00



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2275 | São Paulo - SP

Deborah Secco causa revolta após dar declaração polêmica sobre sexo



Nesta terça-feira (10), a atriz Deborah Secco, 37, virou assunto ao dar uma declaração um tanto quanto polêmica sobre sexo durante uma entrevista concedida para Julia Faria, 31, para o canal da blogueira no Youtube.





Atriz é detonada ao falar sobre relações íntimas (Reprodução/twitter.com)





Ao ser questionada sobre o assunto, a artista da TV Globo afirmou que as mulheres devem transar com seus parceiros mesmo se não tiverem vontade. “Você pode até estar sem vontade, mas quando você começa já fica bom. Então, não pensa no desânimo, pensa na animação que vem”, falou ela. “Outra coisa importantíssima: se você não faz sexo com o seu homem, outra pessoa vai fazer. Homem não fica sem sexo”, disse a famosa que desagradou boa parte do público.



Nas redes sociais, muita gente se revoltou com a opinião de Deborah Secco. “Essa Deborah Secco falando que mulher deve transar mesmo sem vontade pra agradar macho. 2017 e eu não tenho esperança de dias melhores”, desabafou uma pessoa. “Deborah Secco falando que mulher tem que fazer sexo sem vontade senão outra vai transar com seu marido. Cala a boca!”, disparou outra internauta.



satelital em 11 Out 2017 - 13:34



anos | Mai 2006 | Mensagens: 580 | Uberlândia - MG

nao mentiu uai

















