ESPN amplia alcance de transmissões da NFL e disponibiliza partidas também na banda larga

O crescente sucesso da NFL no mercado brasileiro fez com que a ESPN inovasse no formato de transmissão das partidas de liga futebol americano para os fãs de esportes.



A partir do próximo dia 23 de outubro, assinantes do WatchESPN em provedores banda larga terão acesso à 10 partidas ao vivo do Monday Night Football . Os jogos serão transmitidos com exclusividade pela ESPN na TV por assinatura e nesta temporada também estarão disponíveis aos fãs de esportes que assinam um dos 23 provedores parceiros de banda larga que tem cobertura em mais 230 cidades das cinco regiões do Brasil.



Parceira da NFL no mercado brasileiro há mais de 25 anos, a ESPN viu a audiência da liga quadruplicar no mercado brasileiro desde 2010. No comparativo da temporada 2016/2017 com a temporada 2015/2016, a audiência registrou alta de 27% e recorde histórico na transmissão do Super Bowl 2017 , o maior já assistido na TV por assinatura no Brasil em todos os tempos.



Confira os jogos que estarão disponíveis no WatchESPN para banda larga:



23/10 – 22h30: Washington Redskins X Philadelphia Eagles

30/10 – 22h30: Denver Broncos X Kansas City Chiefs

06/11 – 23h30: Detroit Lions X Green Bay Packers

13/11 – 23h30: Miami Dolphins X Carolina Panthers

20/11 – 23h30: Atlanta Falcons X Seattle Seahawks

27/11 – 23h30: Houston Texans X Baltimore Ravens

04/12 – 23h30: Pittsburgh Steelers X Cincinnati Bengals

11/12 – 23h30: New England Patriots X Miami Dolphins

18/12 – 23h30: Atlanta Falcons X Tampa Bay Buccaneers

25/12 – 23h30: Oakland Raiders X Philadelphia Eagles