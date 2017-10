History estreia sua nova produção original Guia Politicamente Incorreto

A nova série Guia Politicamente Incorreto chega à tela do canal History no dia 21 de outubro, para trazer um novo e bem-humorado olhar sobre fatos da História do Brasil . Baseada no best-seller de Leandro Narloch , Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, a produção desafia especialistas e tudo o que foi ensinado na escola, para esclarecer mitos criados ao longo dos séculos e debater acontecimentos históricos controversos.



Com apresentação do vlogger Felipe Castanhari (Canal Nostalgia), a série utiliza imagens computadorizadas, animações e reconstituições, para contar a História do Brasil em um formato atraente e divertido. Entrevistas bem-humoradas com convidados especiais, como Milton Neves, Nelson Motta, Luiz Felipe Pondé e Ricardo Boechat, ajudam a inflar a discussão sobre importantes fatos históricos. Os episódios abordam desde o Brasil antes do descobrimento até a ditadura militar, passando pelos bandeirantes e Santos Dumont.



De acordo com Krishna Mahon, diretora de Conteúdo Original do canal, a ideia de adaptar o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil para a TV surgiu após seu lançamento, já que o livro é muito visual, mas demorou algum tempo para encontrar o parceiro certo. Em conjunto com o autor Leandro Narloch e a produtora Studio Fly (que também produziu Guerra do Paraguai com o canal), foi possível desenvolver uma série com uma narrativa diferente – que permite costurar histórias de forma não-linear. “ É a principal estreia do HISTORY este ano. A novidade é que a série já foi pensada e produzida para outras plataformas, inclusive um aplicativo próprio, estratégia alinhada ao novo jeito de consumir conteúdo ”, conta Krishna.



A polêmica em torno dos temas tratados no livro foi a principal dificuldade para adaptar o best-seller para a TV. O HISTORY ouviu todos os lados, para ser o mais imparcial possível nas quase oito horas de material. De acordo com Matheus Ruas, diretor da série, as pesquisas revelaram algumas surpresas. “ Para investigar a história de Santos Dumont, fomos até o Rio de Janeiro, para conversar com especialistas da Força Aérea do Brasil, e aos Estados Unidos, falar com especialistas e familiares dos irmãos Wright. As histórias que surgiram foram surpreendentes ”.



No episódio de estreia, Brazil com Z , Existia um Brasil antes de 1500? E como existia... Guerras, conquistas, lutas por território, especialistas mostram animais gigantes que foram extintos pela mão do homem e a forma agressiva com que os índios cuidavam da natureza. Esclarece também a origem oculta de nossos símbolos nacionais, nas palavras de quem entende do assunto, como Nelson Motta, Lira Neto, Milton Neves e Mauro Betting.