Sexta temporada de Chicago Fire estreia na TV paga

O canal Universal estreará, no dia 23 de outubro, segunda-feira, às 22h, a sexta temporada de Chicago Fire .



A nova temporada começa do ponto em que o quinto ano da série acabou e vai revelar quem sobreviveu ao perigoso incêndio em que os bombeiros do Batalhão 51 estavam presos. Os novos episódios terão a participação de Eloise Mumford como uma amiga da paramédica Sylvie Brett (Kara Killmer), que está de passagem por Chicago.



No episódio de estreia, “ It Wasn’t Enough ”, com parte do batalhão presa dentro de um armazém em chamas, Boden (Eamonn Walker) toma uma arriscada decisão de último minuto, na esperança de conseguir salvar sua equipe.