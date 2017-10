A&E estreia a produção nacional FDP

O canal pago A&E apresenta a série nacional FDP na sexta-feira, dia 20 de outubro, às 23h15. A produção acompanha a história do juiz de futebol Juarez Gomes da Silva, que é convocado para a Taça Libertadores da América e sonha apitar a final da Copa do Mundo. No entanto, sua vida pessoal é cheia de derrotas. Uma delas é seu casamento com Manuela, mãe de seu filho Vini, desfeito por causa de uma traição.



A vida de Juarez não é fácil, tanto dentro como fora dos gramados, mas ele não deixa a bola cair e enfrenta tudo com humor. É considerado um árbitro correto e tecnicamente bom, apesar dos altos e baixos nas situações e emoções. Em 13 episódios, FDP conta com a participação especial de jogadores e especialistas em futebol.