Machismo entra na veia de "A Fazenda"

A nona edição de “A Fazenda” entrou em um circuito de polêmicas que não para de assustar o telespectador. O reality da Record TV trouxe repetentes de outros confinamentos e muitos erros retornam com força na narração dos episódios.



A escalação de Marcos Harter já surgia como indício do risco. O médico ganhou os holofotes após ser expulso do BBB 17, acusado de agressão a uma mulher. No “jogo rural”, o doutor repete a mesma tática. Envolve uma “colega” para ter uma parceira na disputa e leva para debaixo do edredom.



Ana Paula Minerato também reprisa a sua estratégia. Fica envolvida em um relacionamento conflituoso, como aconteceu com Thiago Servo em “A Fazenda 8”. Naquela temporada, Ana Paula corrigiu o rumo ao se aliar com Mara Maravilha, após a saída do peão.



Marcos, que pretendia limpar a sua imagem, apresenta um desempenho muito pior em “A Fazenda” em comparação ao reality da TV Globo. No “BBB17”, eu até compreendi a reação de Marcos diante da postura de Emilly. Alguns telespectadores, idem. Outros, não.



Porém, neste fim de semana, o lado cafajeste estourou em um bate-boca com Minerato. Ele bradou que a “colega” tinha feito sexo oral nele! Com todas as letras. Constrangedor. E o dedo apontado, marca do doutor, já deu o ar de sua graça com a ex-panicat.



E não para por aí. O ex-jogador Dinei chegou “junto” de Monique, justamente a ex-BBB que se viu envolvida no caso do “estupro” que não foi. Completamente bêbada, ela estava deitada com os seios à mostra. E Dinei aproveitou a situação para ficar, na mesma cama, ao lado da morena. Constrangedor.



Já Yuri chamou a sua namorada de “piranha” em rede nacional. Aqui do lado de fora, ele é acusado de ter agredido fisicamente sua namorada.



E o que falar de Roberto Justus? No paredão que eliminou Fabio Arruda, o apresentador resolveu interferir no jogo ao passar uma dica para Marcelo Ié Ié. O “ex-topetudo” disparou: “Opinião de homem: não dá muito mole para mulher. Dá mais duro. Senão você não conquista”. Mais constrangimento.



Para reflexão.



Fabio Maksymczuk