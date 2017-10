Problemas na Minha Oi

Pessoal, vou compartilhar meu problema. Talvez alguém tenha parecido por algo assim e conseguiu resolver...



Mudamos nosso fixo/banda larga para o combo Oi Play. Desde então, no Minha Oi não aparece mais as informações do FIXO/Banda Larga. Ir em "atualizar produtos" não resolve.



Tentei adicionar manualmente, mas pede um código que existe nas faturas, mas não tenho faturas salvas/impressas.



No 2º Via ou Código de Barras que tem no site da Oi também não resolve.



Esta semana falamos com a ouvidoria e ficaram de enviar a fatura via e-mail. Enviaram, mas para simples conferência. Sem o código de barra.



Na lotérica não dá certo pagar só com o número do telefone.



Tá difícil.