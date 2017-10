Você está lendo um tópico

Televisão

Anatel lacra emissora de TV que operava irregularmente em Curitiba

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 88 visitas.





Rafa! em 11 Out 2017 - 23:05



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2277 | São Paulo - SP

"Anatel lacra emissora de TV que operava irregularmente em Curitiba"



"A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) lacrou na noite desta terça-feira as instalações da Rede Brasil de Televisão "em Curitiba. Os equipamentos que faziam a operação irregular no canal 10.1 digital estavam no bairro Pilarzinho" e tiveram que ser desligados."







"De acordo com a Anatel, a retransmissora instalada na capital paranaense não tem licença para operar. Trata-se de uma RTVE (Retransmissora) da cidade de Tunas, município que fica a 60 quilômetros de Curitiba, "portanto sua operação em Curitiba é ilegal”, disse o gerente regional da Anatel para os estados do Paraná e Santa Catarina Celso Francisco Zemann",



continue lendo em: "A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) lacrou na noite desta terça-feira as instalações da Rede Brasil de Televisão "em Curitiba. Os equipamentos que faziam a operação irregular no canal 10.1 digital estavam no bairro Pilarzinho" e tiveram que ser desligados.""De acordo com a Anatel, a retransmissora instalada na capital paranaense não tem licença para operar. Trata-se de uma RTVE (Retransmissora) da cidade de Tunas, município que fica a 60 quilômetros de Curitiba, "portanto sua operação em Curitiba é ilegal”, disse o gerente regional da Anatel para os estados do Paraná e Santa Catarina Celso Francisco Zemann",continue lendo em: http://agoraparana.uol.com.br/blog/oswaldo-eust...mente-em-curitiba























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído