Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

BRASILSAT INVESTE NA CONSTRUÇÃO DE UM DOS MAIORES TÚNEIS DE VENTO DA AMÉRICA LAT

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 32 visitas.





CRISPIM em 11 Out 2017 - 23:17 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7236 | Itajaí - SC





Com o compromisso de inovação, a empresa vem por meio de investimentos pesados em tecnologia oferecer uma alternativa para a realização de novos desenvolvimentos e pesquisas que venham promover a tecnologia nacional.



Contando com o apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, com investimento de ordem de R$ 7.5 milhões, a BrasilSat está construindo em sua matriz em Curitiba-PR a maior câmara de testes do Sul do país e uma das maiores da América Latina.



A ação do vento é um dos fatores de maior relevância no desenvolvimento de novos projetos de antenas, torres e infraestrutura de telecom; pois, por muitas vezes envolvem estruturas com geometrias complexas não acolhidas por normas nacionais/internacionais. Neste caso, a realização de ensaios se torna mandatória, como uma ferramenta diferenciada que permite otimizar e garantir o melhor compromisso entre segurança e custo do produto.



O Túnel de Vento BrasilSat será do tipo circuito fechado, com uma câmara de ensaio de seção quadrada de 2,4m x 2,4m, com 4 ventiladores de 2,0m de diâmetro, com potência nominal de 93kW, com capacidade de gerar ventos de até 234 km/h. Constituído em alvenaria, o Túnel possui uma área total de 805 m2, permite avaliar os efeitos da carga de vento em modo estático e dinâmico, determinação do coeficiente de arrasto, efeitos como ressonâncias e vibrações, bem como as perturbações oriundas de rajadas de vento.



Além de auxiliar a equipe técnica da BrasilSat no desenvolvimento de seus novos produtos, o túnel de vento permitirá a oferta de serviços de ensaios técnicos a empresas e instituições atuantes no ramo de tecnologia, projetos, automobilística, energia, petróleo, dentre outras.





Flyer Túnel de Vento BrasilSat:









FONTE: BRASILSAT INVESTE NA CONSTRUÇÃO DE UM DOS MAIORES TÚNEIS DE VENTO DA AMÉRICA LATINACom o compromisso de inovação, a empresa vem por meio de investimentos pesados em tecnologia oferecer uma alternativa para a realização de novos desenvolvimentos e pesquisas que venham promover a tecnologia nacional.Contando com o apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, com investimento de ordem de R$ 7.5 milhões, a BrasilSat está construindo em sua matriz em Curitiba-PR a maior câmara de testes do Sul do país e uma das maiores da América Latina.A ação do vento é um dos fatores de maior relevância no desenvolvimento de novos projetos de antenas, torres e infraestrutura de telecom; pois, por muitas vezes envolvem estruturas com geometrias complexas não acolhidas por normas nacionais/internacionais. Neste caso, a realização de ensaios se torna mandatória, como uma ferramenta diferenciada que permite otimizar e garantir o melhor compromisso entre segurança e custo do produto.O Túnel de Vento BrasilSat será do tipo circuito fechado, com uma câmara de ensaio de seção quadrada de 2,4m x 2,4m, com 4 ventiladores de 2,0m de diâmetro, com potência nominal de 93kW, com capacidade de gerar ventos de até 234 km/h. Constituído em alvenaria, o Túnel possui uma área total de 805 m2, permite avaliar os efeitos da carga de vento em modo estático e dinâmico, determinação do coeficiente de arrasto, efeitos como ressonâncias e vibrações, bem como as perturbações oriundas de rajadas de vento.Além de auxiliar a equipe técnica da BrasilSat no desenvolvimento de seus novos produtos, o túnel de vento permitirá a oferta de serviços de ensaios técnicos a empresas e instituições atuantes no ramo de tecnologia, projetos, automobilística, energia, petróleo, dentre outras.Flyer Túnel de Vento BrasilSat: http://www.brasilsat.com.br/arquivo/FLYER%20Tun...%20Vento_Rev3.pdf FONTE: http://www.brasilsat.com.br/estrutura_nivel3.php?id_noticias=23























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído