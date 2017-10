Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Dilma tem bens bloqueados pelo TCU por compra de Pasadena

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 36 visitas.





CRISPIM em 12 Out 2017 - 0:30 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7240 | Itajaí - SC

Dilma tem bens bloqueados pelo TCU por compra de Pasadena







O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou o bloqueio de bens da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli e do ex-ministro Antonio Palocci por irregularidades na aquisição de 50 por cento da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006.











Refinaria de Pasadena

Foto: Agência Brasil

A decisão, tomada nesta quarta-feira pelo plenário do TCU, atinge ainda Claudio Luis da Silva Haddad, Fabio Colletti Barbosa e Gleuber Vieira, à época conselheiros da estatal que aprovaram o negócio.





De acordo com a decisão do TCU, o Conselho aprovou a compra da refinaria com base em critérios "antieconômicos" que causaram um prejuízo de 580 milhões de dólares à empresa.



Na decisão, o TCU dá 15 dias para os citados apresentarem suas defesas e devolveram aos cofres públicos o valor do prejuízo para evitarem a indisponibilidade dos bens.



A decisão afirma que o bloqueio será "pelo prazo de um ano "devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependente".



Em seu voto, o ministro Vital do Rêgo afirma que houve "falta de zelo" do Conselho de Administração na análise do negócio. "Portanto, não se tem dúvida de que o Conselho contribuiu para a prática de gestão de ato antieconômico no quese refere à aquisição da primeira metade da refinaria", diz o ministro.



Em 2014, quando questionada sobre os problemas na aquisição de Pasadena, a então presidente Dilma Rousseff afirmou que recebeu informações incompletas das diretorias da Petrobras responsáveis pela negociação, o que a induziu a aprovar o negócio. Na época da compra, Dilma era ministra da Casa Civil do governo Lula e presidente do Conselho da Petrobras. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou o bloqueio de bens da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli e do ex-ministro Antonio Palocci por irregularidades na aquisição de 50 por cento da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006.Refinaria de PasadenaFoto: Agência BrasilA decisão, tomada nesta quarta-feira pelo plenário do TCU, atinge ainda Claudio Luis da Silva Haddad, Fabio Colletti Barbosa e Gleuber Vieira, à época conselheiros da estatal que aprovaram o negócio.De acordo com a decisão do TCU, o Conselho aprovou a compra da refinaria com base em critérios "antieconômicos" que causaram um prejuízo de 580 milhões de dólares à empresa.Na decisão, o TCU dá 15 dias para os citados apresentarem suas defesas e devolveram aos cofres públicos o valor do prejuízo para evitarem a indisponibilidade dos bens.A decisão afirma que o bloqueio será "pelo prazo de um ano "devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependente".Em seu voto, o ministro Vital do Rêgo afirma que houve "falta de zelo" do Conselho de Administração na análise do negócio. "Portanto, não se tem dúvida de que o Conselho contribuiu para a prática de gestão de ato antieconômico no quese refere à aquisição da primeira metade da refinaria", diz o ministro.Em 2014, quando questionada sobre os problemas na aquisição de Pasadena, a então presidente Dilma Rousseff afirmou que recebeu informações incompletas das diretorias da Petrobras responsáveis pela negociação, o que a induziu a aprovar o negócio. Na época da compra, Dilma era ministra da Casa Civil do governo Lula e presidente do Conselho da Petrobras.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído