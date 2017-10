Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Modelos ruivos tiram a roupa e alertam para o câncer de testículo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 46 visitas.





Ricardo em 12 Out 2017 - 1:29 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5819 | Monterrey - México

Modelos ruivos tiram a roupa e alertam para o câncer de testículo



Fonte:



Um projeto de nus masculinos tem dado o que falar em nome da consciência de uma doença que afeta cada vez mais homens: o câncer de testículo.



Anualmente, o Testicular Cancer Awareness, da Movember Foundation’s, escolhe lindos modelos ruivos para estrelar um calendário onde os moços tiram toda a roupa por uma boa causa, alertar sobre a doença.



A fundação lembra que 47% dos casos de câncer de testículo no Reino Unido ocorreram em homens com menos de 35 anos. A boa notícia é que, quando diagnosticado corretamente, as chances de cura chegam a 95%.



O calendário traz um moço totalmente pelado por mês, com direito a nu frontal sem emojis. “Não há emojis no calendário – então, se você quiser o produto, terá que comprar uma cópia“, esclarece o texto da campanha.



É possível adquirir um calendário da campanha no site da Red Hot, por £ 20 (cerca de R$ 85).



Confira alguns dos modelos (com emojis), que foram clicados pelo fotógrafo Thomas Knights:







Fonte: https://catracalivre.com.br/geral/saude-bem-esta...cer-de-testiculo/ Um projeto de nus masculinos tem dado o que falar em nome da consciência de uma doença que afeta cada vez mais homens: o câncer de testículo.Anualmente, o Testicular Cancer Awareness, da Movember Foundation’s, escolhe lindos modelos ruivos para estrelar um calendário onde os moços tiram toda a roupa por uma boa causa, alertar sobre a doença.A fundação lembra que 47% dos casos de câncer de testículo no Reino Unido ocorreram em homens com menos de 35 anos. A boa notícia é que, quando diagnosticado corretamente, as chances de cura chegam a 95%.O calendário traz um moço totalmente pelado por mês, com direito a nu frontal sem emojis. “Não há emojis no calendário – então, se você quiser o produto, terá que comprar uma cópia“, esclarece o texto da campanha.É possível adquirir um calendário da campanha no site da Red Hot, por £ 20 (cerca de R$ 85).Confira alguns dos modelos (com emojis), que foram clicados pelo fotógrafo Thomas Knights:























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído