Depois de esconder ser homossexual, ator de Hollywood se casa

Depois de esconder ser homossexual, ator de Hollywood se casa



Fonte:



Ator de séries e filmes como "Law & Order", "Person of Interest, "Younger", "The Blacklist: Redemption" e "Batman vs Superman: A Origem da Justiça", Dan Amboyer revelou à revista "People" que precisou esconder ser homossexual por cerca de 10 anos por causa de sua carreira.



"Sendo um ator jovem nessa indústria, sempre fui advertido para me manter quieto. Foi difícil viver com isso. Mas nunca interpretei um personagem gay e eu não queria ficar limitado por uma percepção estranha", revelou ele à revista.



Depois de 10 anos no armário, Dan Amboyer, de 31, decidiu se assumir e casou neste sábado, 7, com o seu parceiro de uma década, o planejador financeiro Eric P. Berger, 37.



"Quero viver minha vida com integridade e orgulho. Podemos começar uma família um dia e eu me sentiria muito estranho se não celebrasse isso com meus parentes, meus amigos e meus fãs. Esse é o início de um futuro lindo", explicou à publicação a razão de ter decidido se assumir.



Na entrevista, Amboyer ainda citou outros atores que o inspiraram a tomar a atitude de sair do armário. "Existem outros atores por aí que apenas mantém isso como um aspecto não falado de suas vidas e nunca discutem em público", afirmou.



"Mas também há homens como Matt Bomer e Zachary Quinto. Olho para eles e vejo como ser aberto afeta outras pessoas e afeta a percepção do país sobre as pessoas gays. E Nico Tortorella, que também está em 'Younger', me inspirou por ser um defensor do gênero fluido. Acho que quanto mais os atores se abrirem, menos estigmas vão existir", declarou.









