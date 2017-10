Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Prefeitura de São Paulo vai distribuir biscoitos para população carente

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





Rafa! em 13 Out 2017 - 13:28



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2278 | São Paulo - SP

Prefeitura de São Paulo vai distribuir biscoitos para população carente



A prefeitura da capital paulista vai distribuir biscoitos feitos de farinata à população com carências nutricionais no município. Esse tipo de alimento é produzido com ingredientes com data de validade próxima do vencimento ou fora do padrão de comercialização. Segundo a administração municipal, o produto tem qualidade nutricional e segurança de consumo garantidos.







A produção do biscoito será feita em parceria entre a Prefeitura e o Instituto Plataforma Sinergia, que se dedica a doar produtos de farinata às populações que se enquadram nos diversos graus de insegurança alimentar ou atingidas por catástrofes naturais ou humanitárias. De acordo com o instituto, a farinata possui no mínimo dois anos de vida útil e preserva todas as propriedades nutricionais originais.



Segundo a prefeitura, a produção e distribuição do biscoito – batizado de “allimento” – faz parte do o projeto Alimento para Todos, que segue as normas do Projeto de Lei número 550 de 2016, do vereador Gilberto Natalini (PV), que institui a Política Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos.



“A força da iniciativa destes vereadores origina este programa, num momento histórico para a cidade e, permito-me dizer, para vida de nosso país”, disse o prefeito João Doria no lançamento do projeto. A prefeitura espera que a nova lei sancionada passe a ser referência para os demais municípios brasileiros.



http://sbtinterior.com/noticia/prefeitura-de-sa...acao-carente.html A prefeitura da capital paulista vai distribuir biscoitos feitos de farinata à população com carências nutricionais no município. Esse tipo de alimento é produzido com ingredientes com data de validade próxima do vencimento ou fora do padrão de comercialização. Segundo a administração municipal, o produto tem qualidade nutricional e segurança de consumo garantidos.A produção do biscoito será feita em parceria entre a Prefeitura e o Instituto Plataforma Sinergia, que se dedica a doar produtos de farinata às populações que se enquadram nos diversos graus de insegurança alimentar ou atingidas por catástrofes naturais ou humanitárias. De acordo com o instituto, a farinata possui no mínimo dois anos de vida útil e preserva todas as propriedades nutricionais originais.Segundo a prefeitura, a produção e distribuição do biscoito – batizado de “allimento” – faz parte do o projeto Alimento para Todos, que segue as normas do Projeto de Lei número 550 de 2016, do vereador Gilberto Natalini (PV), que institui a Política Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos.“A força da iniciativa destes vereadores origina este programa, num momento histórico para a cidade e, permito-me dizer, para vida de nosso país”, disse o prefeito João Doria no lançamento do projeto. A prefeitura espera que a nova lei sancionada passe a ser referência para os demais municípios brasileiros.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído