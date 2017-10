Você está lendo um tópico

Basilisk, exibido pelo Animax, ganha continuação

Moonie em 13 Out 2017 - 15:53



O site oficial do anime Basilisk: Ouka Ninpou Chou , adaptação da light novel de Masaki Yamada, Oka Ninpocho Basilisk Shinsho (Oka Ninja Scrolls Basilisk New Chapter), anunciou uma continuação do anime para o próximo ano. A história vai se passar dez anos após do fim do mangá, e terá como foco os ninjas de elite Hachiro e Hibiki, dos clãs Kouga e Iga.

A nova série terá roteiro de Shinsuke Onishi (New Getter Robo, Innocent Venus, 009-1), desenho de de personagens feitos por Takao Maki (Laughing Under the Clouds) e direção de Junji Nishimura (ViVid Strike!, Bakuon!!, GLASSLIP). A animação será produzida pelo estúdio Seven Arcs Pictures (Trinity Seven, Vivid Strike!). Confira abaixo a primeira imagem oficial:



A banda Onmyo-Za será responsável pelo tema de abertura, e a cantora Nana Mizuki, o encerramento. Basilisk: Ouka Ninpou Chou estreia no Japão em janeiro de 2018.

O mangá original foi publicado de 2003 a 2004 totalizando 5 volumes. Em 2005, Basilisk ganhou uma adaptação para o anime de 25 episódios produzida pelo estúdio Gonzo. Aqui no Brasil, a obra chegou a ser editada pela editora Panini, enquanto a sére foi transmitida pelo extinto canal Animax.



