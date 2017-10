Você está lendo um tópico

TV Brasil comemora cem anos da Revolução Russa com mostra de filmes soviéticos

13 Out 2017 - 16:58



Retrospectiva leva raridades e cults da URSS à TV aberta, incluindo o mito Sergei Eisenstein



13/10/2017 - 15:17 - RODRIGO FONSECA







Foi em 1917 que um levante popular na Rússia mudou os rumos não apenas daquele país, como de seus vizinhos de território, inaugurando uma nova nação, pautada por um ideal revolucionário: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujo cinema, um dos mais potentes do mundo, entre as décadas de 1920 e 80, será resgatado a partir deste domingo na nossa TV aberta.



Dia 15, às 23h, a TV Brasil, emissora pública cuja meta é estimular a educação, inicia uma retrospectiva de onze pérolas audiovisuais feitas em terras eslavas. O programa, chamado Outubro Soviético, abre o seu menu com um dos longas-metragens mais festejados da história da arte cinematográfica: O Encouraçado Potemkin (1925), obra-prima do mítico cineasta Sergei Eisenstein.



Filmes seminais como o drama de guerra Arsenal (1929), de Aleksandr Dovzhenko, entraram no pacote, cuja meta é apresenta a novas gerações o legado artístico de um império político que investiu massiçamente na linguagem cinematográfica como uma forma didática de disseminar a Revolução. Essa programação resgata uma velha tradição da emissora, outrora chamada TVE, de exibir filmes seminais para a formação da linguagem audiovisual. Nos anos 1990, o canal fez mostras de Amacio Mazzaropi, Charles Chaplin e de mestres espanhóis.



O pacote de filmes da URSS ficou assim:



Filme: "O Encouraçado Potemkin"

Diretor: Serguei Eisenstein

Ano: 1925

Data e horário: 15/10 (domingo), às 23h



Filme: "O Conto do Czar Saltan"

Diretor: Aleksandr Ptushko

Ano: 1967

Data e horário: 16/10 (segunda-feira), às 23h



Filme: "Vassa"

Diretor: Gleb Panfilov

Ano: 1983

Data e horário: 17/10 (terça-feira), às 23h



Filme: "A Mãe"

Diretor: Gleb Panfilov

Ano: 1989

Data e horário: 18/10 (quarta-feira), às 23h



Filme: "Boris Godunov"

Diretor: Sergei Bondarchuk

Ano: 1986

Data e horário: 19/10 (quinta-feira), às 23h



Filme: "Um Acidente de Caça"

Diretor: Emil Loteanu

Ano: 1978

Data e horário: 20/10 (sexta-feira), às 23h



Filme: "Arsenal"

Diretor: Aleksandr Dovzhenko

Ano: 1929

Data e horário: 21/10 (sábado), às 23h



Filme: "O Velho e o Novo"

Diretor: Serguei Eisenstein e Grigori Aleksandrov

Ano: 1929

Data e horário: 22/10 (domingo), às 23h



Filme: "As Aventuras Extraordinárias de Mr. West no País dos Bolcheviques"

Diretor: Lev Kulechov

Ano: 1924

Data e horário: 23/10 (segunda-feira), às 23h



Filme: "Cossacos do Kuban"

Diretor: Ivan Pyriev

Ano: 1949

Data e horário: 24/10 (terça-feira), às 23h



Filme: "Lênin em Outubro"

Diretor: Mikhail Romm e Dmitri Vasilyev

Ano: 1937

Data e horário: 25/10 (quarta-feira), às 23h



