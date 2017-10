Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Ao receber valor de ação, advogado é obrigado a avisar cliente imediatamente

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 51 visitas.





CRISPIM em 14 Out 2017 - 0:13 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7252 | Itajaí - SC











30 DIAS DE SUSPENSÃO



goo.gl/ZLDDrc | Ao receber o dinheiro que um cliente ganhou em um processo, o advogado é obrigado a informá-lo imediatamente. Se não fizer isso, comete infração disciplinar punida com suspensão por 30 dias do exercício profissional. A pena pode ainda ser prorrogada até que ocorra a efetiva prestação de contas.



O entendimento, por unanimidade, é da 7ª Turma do Tribunal de Ética da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. “Verba recebida e não prestada conta ao cliente de forma imediata. Infração disciplinar ao art. 34 incisos XX e XXI do Estatuto da Advocacia e da OAB”, diz a ementa.



O inciso XX do artigo 34 define como conduta irregular “locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa”. Já o dispositivo XXI considera infração “recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele”.







FONTE: Ao receber valor de ação, advogado é obrigado a avisar cliente imediatamentegoo.gl/ZLDDrc | Ao receber o dinheiro que um cliente ganhou em um processo, o advogado é obrigado a informá-lo imediatamente. Se não fizer isso, comete infração disciplinar punida com suspensão por 30 dias do exercício profissional. A pena pode ainda ser prorrogada até que ocorra a efetiva prestação de contas.O entendimento, por unanimidade, é da 7ª Turma do Tribunal de Ética da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. “Verba recebida e não prestada conta ao cliente de forma imediata. Infração disciplinar ao art. 34 incisos XX e XXI do Estatuto da Advocacia e da OAB”, diz a ementa.O inciso XX do artigo 34 define como conduta irregular “locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa”. Já o dispositivo XXI considera infração “recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele”.FONTE: http://www.amodireito.com.br/2017/10/direito-oa...mediatamente.html











CRISPIM em 14 Out 2017 - 0:18 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7252 | Itajaí - SC





Tem muitos advogados picaretas e mesmo com o Estatuto de sua categoria, roubam os Clientes.



Estatuto do advogado:











Tenho algumas ações na Justiça, porém, acompanho os processos e ligo para o advogado, mas conheço pessoas que já foram enganadas e os advogados levaram o dinheiro para seu Banco, após ganho de causa.Tem muitos advogados picaretas e mesmo com o Estatuto de sua categoria, roubam os Clientes.Estatuto do advogado: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm





CRISPIM em 14 Out 2017 - 0:19 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7252 | Itajaí - SC





Pode ganhar uma causa e nem te comunicar!



Já foi enganado alguma vez?







Você tem processo na Justiça? Fica ligado e não pense que seu advogado seja o melhor do Mundo.Pode ganhar uma causa e nem te comunicar!Já foi enganado alguma vez?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído