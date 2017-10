Você está lendo um tópico

Em 3 anos, corrupção desvia R$ 1,5 bi dos cofres públicos da região Sul

Corrupção à la carte



No Sul, cardápio de desvios tem fraudes em bolsas de estudo, propina para pesca e sumiço de 400 t de asfalto

O Paraná, terra da Operação Lava Jato, também pode incluir no currículo a maior ação de combate à corrupção já realizada no Sul do país nos últimos três anos. Mais de 180 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal na Operação Pecúlio, que levou para a cadeia vários ex-vereadores, um ex-prefeito e diversos servidores públicos em Foz do Iguaçu em 2016. O esquema envolvia uma série de crimes: peculato, fraudes em licitações, organização criminosa, falsidade ideológica, dispensa indevida de licitação e usurpação do exercício de função pública. Os desvios podem chegar a mais de R$ 30 milhões. Além do assalto ao erário, as investigações mostraram que velhas práticas da política brasileira continuam acontecendo, como o pagamento de mensalidades a vereadores em troca de apoio, indicações de familiares para cargos públicos e recebimento de propinas para agilizar pagamentos a fornecedores. O esquema, segundo o MPF, tinha como base a prefeitura. "Há indícios de que as verbas da União, dentre outras, foram desviadas pela organização criminosa a fim de abastecer o esquema denominado 'mensalinho', supostamente instituído no âmbito da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu", resumiu o juiz federal Matheus Gaspar, ao receber a denúncia do MPF. Para votar matérias de interesse da Prefeitura de Foz do Iguaçu, segundo os investigadores, pelo menos 12 vereadores recebiam entre R$ 5.000 e R$ 10 mil mensais Todos os números da Operação Pecúlio são grandes: a denúncia, feita em fevereiro de 2017 pelos procuradores da República em Foz do Iguaçu, precisou de cerca de 700 páginas para detalhar a atuação de cada um dos 98 acusados. Em junho de 2016, o MPF já havia denunciado 85 pessoas, totalizando 183 envolvidos. Todos se tornaram réus no mais importante processo aberto no Paraná, depois da Operação Lava Jato. Foram presas 31 pessoas, incluindo um ex-prefeito, ex-vereadores, ex-secretários municipais e empresários. Todos respondem ao processo em liberdade.



Quem sabe pode está aí um dos motivos para a realização do plebiscito que propunha a separação do sul.

















