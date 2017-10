Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Procurador da Lava Jato diz que governo Temer está destruindo a operação

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





ardoss em 15 Out 2017 - 7:39



anos | Abr 2006 | Mensagens: 944 | Craíbas - AL





fonte: O procurador federal Carlos Fernando dos Santos Lima, integrante da Lava Jato em Curitiba (PR), publicou em seu perfil no Facebook que a operação está ameaçada. "Em nenhum momento anterior a Lava Jato esteve tão a perigo quanto agora", escreveu, com todas as letras maiúsculas. O comentário acompanhava o compartilhamento de uma reportagem sobre um parecer em que o governo Michel Temer, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), defende no STF (Supremo Tribunal Federal) a revisão da possibilidade de prisões após condenação de segunda instância. O procurador afirmou que "o Governo Temer está fazendo, pouco a pouco, o que o Governo Dilma queria, mas não conseguiu: destruir a Lava Jato e toda a esperança que ela representa". "Depois da última decisão do STF, é compreensível as tentativas da AGU, a mando de Temer, de tentar reverter a decisão de prisão após a decisão de segundo grau. Afinal, não há mais oposição das ruas às tentativas de acabar com o pouco conquistado", disse.fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/age...s-2-instancia.htm























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído