Você está lendo um tópico

Papo Aberto

"A 'patrulha' ajuda a promover", diz Gentili sobre críticas a novo filme

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 66 visitas.





Rafa! em 15 Out 2017 - 14:10



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2284 | São Paulo - SP





Primeiro filme roteirizado por Danilo Gentili, "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola" já causa polêmica desde a estreia nos cinemas, na última quinta-feira (12). No longa-metragem, o humorista faz o papel de "Pior Aluno" e ensina dois adolescentes a tocarem o terror no colégio "certinho" onde estudam.



https://www.youtube.com/watch?v=xyfcRQ34rso

Trailer oficial



Para Gentili, as críticas só ajudam a divulgar o filme. Ao UOL, o humorista compara a possível reação do público a cenas controversas do longa com os protestos contra as exposições "Queermuseu", da "criança viada", e do homem nu no MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo)



"A patrulha ajuda. Ninguém saberia das exposições se não tivessem ido lá encher o saco. Quanto mais xingarem o filme, mais vamos promovê-lo", afirma Gentili.



Na entrevista, o humorista e o diretor do filme, Fabrício Bittar, também falam sobre as cenas mais difíceis e a inspiração nas produções adolescentes dos anos 80.... - Veja mais em "A 'patrulha' ajuda a promover", diz Gentili sobre críticas a novo filmePrimeiro filme roteirizado por Danilo Gentili, "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola" já causa polêmica desde a estreia nos cinemas, na última quinta-feira (12). No longa-metragem, o humorista faz o papel de "Pior Aluno" e ensina dois adolescentes a tocarem o terror no colégio "certinho" onde estudam.Trailer oficialPara Gentili, as críticas só ajudam a divulgar o filme. Ao UOL, o humorista compara a possível reação do público a cenas controversas do longa com os protestos contra as exposições "Queermuseu", da "criança viada", e do homem nu no MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo)"A patrulha ajuda. Ninguém saberia das exposições se não tivessem ido lá encher o saco. Quanto mais xingarem o filme, mais vamos promovê-lo", afirma Gentili.Na entrevista, o humorista e o diretor do filme, Fabrício Bittar, também falam sobre as cenas mais difíceis e a inspiração nas produções adolescentes dos anos 80.... - Veja mais em https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2017/...?cmpid=copiaecola























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído