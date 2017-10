Belaventura: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Enrico fica feliz quando Pietra diz que aceita se casar com ele. Os dois se beijam. Accalon e Dulcinéa testemunham a felicidade de Enrico e Pietra. Enrico diz que voltará ao castelo para comunicar seu pai e depois volta para buscar a sua futura esposa. Pietra aceita por achar melhor assim. Marion implora que Jacques a defenda. Jacques diz que não gosta de mentir e que não aceita ser cobrado por algo que nunca pediu. Marion implora que Jacques a ajude. No castelo Valedo Brione diz para Severo, Leocádia e Arturo que não teria coragem de ferir alguém. Arturo diz para Severo não confiar em Brione. Leocádia pede calma e diz que a família precisa ficar unida. Severo diz à Brione que vai tomar o trono e que espera que seus filhos fiquem ao seu lado. Gonzalo não concorda com a decisão de Joniel em querer ir até a floresta com Falstaff para encontrar os Errantes. Gonzalo também diz que terá de revelar a verdade em breve sobre ser de Terragalon. Mas antes disto precisa conquistar a confiança de Severo. Enrico pede a Quixote e Matriona que cuidem bem de Pietra enquanto ela ficar hospedada lá. Matriona aproveita o momento e pede a Enrico que interceda pelo seu filho. Enrico diz que nada de ruim acontecerá a Tácitus. Na masmorra, Nodier tortura Tácitus. Lizabeta está na sala do trono com Otoniel quando Jacques entra e pede para o rei libertar a sua mãe Marion. Otoniel pede que Jacques lhe dê um bom motivo para libertá-la. Jacques diz que se realmente descobrir que sua mãe mentiu sobre o paradeiro de Pietra, ele será o primeiro a entregá-la, pois também se sentirá traído e enganado por ela. Lizabeta diz ao pai que Jacques merece um voto de confiança. Jacques tira Marion do quarto. Carmona está na sala do trono com seu pai e pede para ele abrir os olhos com relação à Pietra porque uma plebeia não pode causar tantos problemas no reino. Carmona insiste e diz para o pai que Enrico não está preparado para segurar a coroa. Enrico liberta Tácitus que confirma que foi Nodier quem o torturou. Nodier conta a Cedric que o príncipe perguntou a Tácitus quem o torturou. Cedric briga com Nodier e fica preocupado. Na sala do trono, Carmona dá a entender que o pai precisa mudar a linha de sucessão do trono. Enrico entra e revela que Carmona mandou torturar um homem no reino. Ela diz que não fez isto mas neste momento Cedric entra na sala e revela que foi ela sim quem ordenou. Otoniel pede basta e diz para os três que precisa resolver uma questão muito importante dentro do próprio castelo. Tácitus conversa com Mistral e pede que ele o dispense do serviço de quadrilheiro. Otoniel diz para Cedric que a partir de agora quem passará as ordens ao exército será Mistral e que isto vale também para Carmona. Cedric e carmona saem da sala furiosos. Enrico fica sozinho com Otoniel e revela que a guerra contra Severo vai recomeçar. Severo revela à Marion que caso Otoniel queira mesmo entrar em guerra, os Errantes lutarão pela casa de Valedo. Enrico revela a Otoniel que foi Pietra quem salvou Lizabeta e que ela voltará ao castelo como sua esposa. Ariela oferece ajuda à Pietra dando aulas de dança e de boas maneiras, já que ela se tornará uma princesa. Selena entra na sala em que está Cedric e diz que Pietra é uma ameaça ao reino. Laurinda conversa com Brione. Arturo está na porta escutando tudo sem ser visto. Ariela e Dulcinea ajudam Pietra a se arrumar. No castelo Belaventura, Ariela anuncia a chegada de Pietra. Quando Pietra entra na sala, Enrico se surpreende ao vê-la bem vestida e penteada.



Terça-feira



Na estalagem, Pietra está tímida diante de Enrico. Matriona, Quixote e Tácitus observam. Ariela está visivelmente contente. Enrico pede que Pietra confie nele e que conte tudo o que sabe para o rei. Mistral vai ao castelo de Valedo para convocar Marion e Leocádia para uma audiência com o rei. Arturo diz à Brione que Gonzalo é um refugiado de Terragalon que no passado invadiu Belaventura e que um dia ele será expulso. Brione repreende Arturo e diz que ele não tem conhecimento a respeito. Jacques entra e já desarma Arturo. Carmona pede a Corinto que vá até a vila dos plebeus e peça perdão a Tácitus em seu nome. Na floresta, Joniel luta com os homens de Fergau, Falstaff consegue fugir. Biniek chega e pede que parem. Os homens obedecem e todos se espantam ao ver que Severo e Fernão estão com Biniek. Severo diz a Joniel que ele tem a decisão de morrer ou servir à casa de Valedo. Matriona consola Tiana que está preocupada com Joniel. Pietra caminha ao lado de Enrico e diz que está com medo. Cedric encontra com Leocádia e Marion e diz que elas precisam ser bem convincentes para se salvarem. Selena está aos prantos e encontra Enrico e Pietra. Enrico leva as duas para seu quarto. Selena diz a Enrico que o rei deu a notícia a ela que Gauvaine morreu e que nunca poderá realizar seu sonho juntos. Enrico lamenta. Enrico sai do quarto para comunicar que já está no castelo. Selena se aproxima de Pietra e se apresenta. Selena diz que ouviu do próprio rei que seria bem melhor que nunca mais ela voltasse para o castelo e Pietra se surpreende. Tácitus recusa a desculpa da princesa e pede que Corinto retransmita a mensagem. Otoniel pressiona e Marion fica confusa e revela que Pietra estava como prisioneira. Brione conversa com Jaques sobre as atitudes de Arturo que se voltou contra eles. Severo chega e manda fechar o castelo impedindo que ninguém mais entre. Fernão ajuda Joniel a andar. Gonzalo se surpreende ao ver o pai. Brione chocada diante de Severo e Fernão. Joniel levanta e parte para cima de Gonzalo e diz que a culpa é dele e Severo o detém. Tiana encara Falstaff e pede notícias de Joniel. Accalon diz à parteira Morgana que sabe sobre o rapto dos bebês e quer que ela conte toda a verdade. Leocádia e Marion estão diante de Otoniel e já reagem à chegada de Merlino, com Mistral.É quando Enrico entra com Pietra e todos reagem preocupados. Otoniel agradece pela presença de Pietra. Enrico diz que é chegado o momento da verdade aparecer, na grande tensão de todos.



Quarta-feira



Pietra está diante de Otoniel e Enrico pede para interrogar Merlino que quer saber sobre o antídoto. Merlino diz que não sabe responder e Pietra diz que estava presente quando Marion admitiu que Leocádia comprou o veneno e o antídoto para Merlino por um alto valor, e por esse motivo estavam devendo uma grande quantia à Ordem Pura. Leocádia se antecipa e diz que é verdade e todos se surpreendem. Severo pede que Brione se proteja e ela diz que os soldados do rei já estiveram no castelo. Severo diz que tomará as devidas providências. Tiana aflita e chorando, é consolada por Matriona, Quixote e Tácitus por não saber notícias de Joniel. Severo está agitado dinate de Biniek e diz que a ordem é espalhar o terror em todo o reino imediatamente. Pietra diz que é inocente e que tem duas testemunhas, Bartolion e Accalon que estavam presentes quando ela reproduziu o antídoto. Otoniel ordena aos guardas que prendam Marion e Leocádia na torre. Severo ataca Jacques com golpes de espada que se esquiva. Gonzalo e Brione treinam com adagas. Severo luta com Jacques que o fere com a espada. Severo chama Jacques de traidor e que ele é uma vergonha para a casa de Valedo. Tácitus e Gregor caminham com cuidado pela floresta a procura de Joniel. Carmona está chocada diante de Corinto que revela que Tácitus não aceitou seu pedido de desculpas. Otoniel está perturbado, Enrico e Pietra o observam com preocupação. Merlino ao lado e Bartolion também por ali. Otoniel não permite que Merlino se retire e garante à Pietra que nada de mal irá acontecer a ela. Otoniel pede desculpas por todo sofrimento que passou no reino, e agradece também por ter salvo a vida de Lizabeta. Otoniel desembainha a espada e encosta no peito de Cedric e diz que sabe muito bem o que deve fazer e que não precisa dos conselhos de um traidor e que seu tempo no castelo acabou.



Quinta-feira



Cedric está tenso, Otoniel segue com a espada em seu peito. Enrico, Pietra, Merlino, Mistral e o Bartolion em alerta. Pietra questiona e Cedric responde que apenas cumpriu ordens ao levar sua mãe que era procurada pela Ordem. Marion está furiosa diante de Leocádia. Arturo discute com Severo por ter colocado Gonzalo para comandar a tropa. Joniel diz a Gonzalo que não tem escolha e terá de enfrentar o rei. Tácitus e Gregor conversam com Matriona, Quixote e Tiana e dizem que encontraram os Errantes que falavam sobre um ataque. Dulcinéa interrompe e diz que o rei precisa ser avisado e todos concordam. Severo está irritado diante de Joniel e Gonzalo e diz que precisa resgatar sua esposa e mãe. Severo sugere que Gonzalo entre no castelo disfarçado. Jacques entra e diz que seu plano se depender dele, não dará certo. Severo manda prender Jacques. Otoniel proíbe Cedric de sair do castelo. Cedric reage, surpreso, mas controla sua revolta. Lizabeta pede a Enrico que interceda por Jacques para que não pague pelos erros da família. Enrico aceita desde que ela aceite ser sua dama de honra do seu casamento. Lizabeta se surpreende. Carmona discute com Otoniel que está chocada com a notícia do casamento de Enrico. Carmona pega uma trouxa de roupa e diz a Otoniel que vai embora. Páris está aflito e agitado, secando o suor da testa e olhando para a decoração do palecete para o sarau. Tamar vem de dentro e é elogiada por Inesita e Páris que dizem que ela está deslumbrante. Polentina e Fubaldo chegam para o sarau e percebem que chegaram muito cedo. Tiana é presa no castelo de Valedo e diz que não é invasora e quer apenas falar com Gonzalo. Joniel chega na hora e manda soltá-la. Tiana conta a Joniel que há uma ameaça de invasão dos Errantes à Vila. Carmona chora e Enrico pede que ela permaneça no castelo. Carmona chega ao palacete de Páris e alguns plebeus a olham, curiosos. Polentina pergunta à Carmona se ela vai impedir o sarau, e ela responde que veio para ficar. Páris se surpreende. Severo está sentado em seu trono diante de Biniek e Joniel. Severo pergunta como estão os preparativos para o plano. Biniek diz que está tudo certo, os Errantes já estão organizados e espalhados pelos quatro cantos do reino. Pietra está deitada, adormecida. Quando ela desperta assustada, já tendo a boca tampada por alguém. É Cedric.



Sexta-feira



Pietra está apavorada diante de Cedric que a ameaça entregá-la para ser queimada igual sua mãe. Pietra grita por socorro e Cedric desfere um tapa no seu rosto. Enrico agradece Otoniel por ter acreditado em Pietra. Marion reclama na prisão sobre o tratamento que está recebendo. Biniek negocia com Severo e quer uma garantia. Brione entra apressada e os Errantes já seguram Brione. Severo encara Biniek. Otoniel manda chamar Merlino e diz a ele que está banido de Belaventura. Carmona no sarau, bebe de sua taça, amargurada. Tamar a olha, condoída. Cedric leva Pietra junto de si encostando uma adaga em seu pescoço. Selena surge por trás. Marion e Leocádia se encaram, quando a porta se abre e Fernão aparece vestido de soldado de Belaventura. Selena lança uma adaga e acerta o braço de Cedric. Pietra consegue se desvencilhar e corre na direção de Selena. Cedric escapa dali. Gonzalo avisa a Accalon que o castelo está sendo atacado e pede para avisar o rei. Cedric alcança a carroça em que estão fugindo Leocádia e Marion. Carmona ordena que Tácitus dance com ela e aceite seu pedido de desculpas. Paris questiona que ela deve dançar com ele que é o noivo. Carmona já dança e estende a mão para Tácitus. Todos aplaudem e ficam na expectativa. Daros captura Marion e lamenta a Enrico que não conseguiu evitar que os outros fugissem. Jacques sentado no chão, cabisbaixo, acorrentado. Brione entra chorando e brigando com um soldado, que tenta impedir sua entrada. Brione abraça Jacques, muito nervosa. Jacques diz que vai protegê-la e que ela deve tomar cuidado até mesmo com Arturo. Marion fica diante de Otoniel, Enrico, Accalon, Daros e Mistral. Marion se joga aos pés de Otoniel, dramática. Carmona e Páris gargalham, visivelmente embriagados. Falstaff invade a casa de Quixote e pergunta pela mulher grávida dele. Severo pergunta de Marion à Leocádia que fica tensa. Marion revela a Otoniel que Severo está preparando um ataque junto com os Errantes e que eles precisam buscar alianças e reforçar a guarda de Belaventura, mas Otoniel diz que irá atacá-los antes. Bartolion sugere a Enrico e Pietra que devem se casar imediatamente, antes da guerra começar. Enrico e Pietra se olham, confusos.