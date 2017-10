Carinha de anjo: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Juju decide se encontrar com Luciano para saber melhor o que ele tem a dizer sobre Zeca. Durante a brincadeira de caça ao tesouro no colégio, Bárbara e Frida entregam para a Madre Superiora os dois colares que haviam pego para subornar Dulce, Lúcia e Valentina. Ribeiro diz para Franciely que não gostou de saber que ela vai participar do concurso para ser a rainha de bateria de uma escola de samba. Com os colares em mãos, Madre Superiora conta uma história lúdica sobre amizade e presentes. No final, pede para que Bárbara e Frida presenteiem duas meninas da sala com os colares encontrados (que na verdade haviam roubado). Luciano diz para Juju que Zeca achava que namorar ela atrapalhava a carreira musical. Juju fica triste e tenta ir embora, mas tropeça e machuca a perna. Luciano ajuda a vlogueira e a leva para o consultório do Dr. André, aonde também gravam um vídeo para o vlog da garota. Madre Superiora recebe um telefonema dizendo que a nova noviça, irmã Ermilita, chega em breve e ficará no mesmo quarto que Fabiana. Nicole reaparece em Nova Iorque e telefona para Haydee. A megera conta que está viúva e milionária, prestes a voltar para o Brasil. Haydee diz ao filho, Flávio, que Nicole está rica, cheia de ódio, com desejo de vingança e louca. Flávio revela que está com medo e Haydee concorda.



Terça-feira



Fátima fala com Cecília sobre a brincadeira de criar um nome de casal, no caso da irmã: “Gucília”. Dulce chega em casa no final de semana e conversa com Emílio. Gustavo vai até a casa de Cecília e conversa com a namorada de como revelar para Dulce Maria que são um casal. Cecília se empolga, mas Gustavo conta que mentiu, pois foi até lá apenas para dar um beijo carinhoso de boa noite. Zeca vê o vlog da Juju e fica chocado ao ver a ex-namorada ao lado de Luciano. Rosana leva Emílio para a aula de futebol. Dulce Maria vai junto com o pequenino para assistir a aula que é dada pela professora Milene (Milene Domingues). Frida vai para o seu primeiro dia de aula na escola de futebol.



Quarta-feira



Gustavo e Cecília vão com Dulce Maria até o parque para tentarem contar para a carinha de anjo que os dois estão namorando. Dulce Maria fica encantada e muito feliz com a notícia: "Eu acho que vou explodir de felicidade", diz a pequenina. Emílio faz uma reunião com Miguel, Zé Felipe, Ribeiro e Peixoto para falar sobre o comportamento de Luciano para tentar tirar proveito ao atrapalhar a relação de Juju e Zeca. Fabiana está ansiosa para saber como é a noviça Didi, que está para chegar no colégio. Franciely se prepara para a seleção da nova rainha de bateria da escola de samba.



Quinta-feira



Todos começam a saber que Cecília e Gustavo estão namorando. Franciely chega a quadra da escola de samba "Unidos de Doce Horizonte" para o concurso que escolherá a nova rainha de bateria. Jorjão (Thogun Teixeira) diz que há outras candidatas, mas que tudo dará certo. Fátima e Cristóvão vão até a quadra para acompanharem o concurso. Silvestre é o primeiro a aparecer na quadra para aplaudir a amada e entregar flores para ela. Silvestre vai disfarçado até a quadra. Juju questiona Emílio sobre o que significa os cartazes da operação desmascara Luciano. Ribeiro descobre que o homem disfarçado é Silvestre. Jorjão anuncia o resultado da nova rainha de bateria: a sobrinha de Jorjão. A mesma que havia deixado todos horrorizados por não saber sambar direito. Silvestre diz para Franciely que não foi até o concurso e que ela deve ter se confundido.



Sexta-feira



Irmã Didi (Jackie Obrigon), de Maceió (AL), chega ao colégio de Doce Horizonte a pé e cansada. Ela teme o que pode encontrar e pensa que talvez ninguém a quer no internato por terem esquecido de ir buscá-la na rodoviária. Didi será a nova professora de matemática e dividirá o quarto com Fabiana. A nova noviça entrega uma rapadura de presente para a Madre Superiora e revela que seu apelido Didi é devido a seu saudoso avô, que dizia que ela lembrava o antigo jogador de futebol da seleção brasileira. Peixoto conta para Rosana que está de olho em Juju e Emílio para que a vlogueira não seja enganada por Luciano. Verônica volta para Doce Horizonte. Fabiana vê Didi comendo doce na sala de Madre Superiora, que está dormindo na mesma sala, e questiona quem é a noviça. Didi diz que ela e todo Maceió já viu Fabiana na TV e adora ela. As duas, sozinhas, se dão bem e já se tornam parceiras. Fabiana descobre que Didi tem chuteiras e joga bem futebol.