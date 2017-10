No limite da paixão: resumo da semana de 16 a 21/10 [última semana]

Segunda-feira



Ânimas chega a tempo de salvar Ana Cristina da fúria dos moradores que ameaçam linchá-la. Otávio volta para a casa, diz a dona Josefa que não será preciso mudar seu testamento e exige que Frida lhe diga onde está Fernandinho. Depois ele procura o Dr. Ramos para saber o resultado do exame de DNA, mas é informado pelo médico de que dona Josefa perdeu o envelope e a cópia que mantinha em seu arquivo foi destruída pelo fogo. O Dr. Ramos suspeita de um incêndio criminoso e diz a Otávio que talvez alguém não quer que ele saiba o resultado. Otávio pede ao Dr. Ramos que faça um novo teste, pois sua vida depende desse resultado. Frida, furiosa, diz a Maciel que vai ser muito difícil que alguém a traia. Ela garante que essa é uma guerra da qual sairá vencedora, pois se vingará de todos. Fernandinho diz a Otávio que ele e João Manuel estiveram na casa do general e que o general é o Maciel. Otávio diz a Rosália que vai buscar o resultado do teste de DNA e que, quando voltar, levará Fernandinho até a casa do general. Rosália liga para Frida e conta que Otávio pediu um novo teste de DNA e que já deve ter em mãos o resultado. Otávio comprova que Frida não é a mãe de Fernandinho.



Terça-feira



Otávio pede ao Dr. Ramos que faça o teste de DNA com o sangue de Ana Cristina. Depois ele vai até a casa de Rosália e diz que levará o menino, pois Frida não é a mãe dele. Frida confessa ao Dr. Ortega que não é a mãe de Fernandinho e promete recompensá-lo caso aceite ajudá-la. Maria Madalena procura Otávio para dizer que Ana Cristina não está morta e que ela foi embora por que jurou a Frida que se afastaria dele se lhe dissesse onde estava João Manuel. Ânimas salva Ana Cristina de ser atacada por um leão e fica seriamente ferido. Otávio exige que Frida saia da mansão. Ele diz que vai buscar Ana Cristina, a verdadeira mãe, e exige que ela lhe dê o divórcio. Frida tenta se justificar e o acusa de querer interná-la novamente no manicômio. O Dr. Ramos examina Frida é diz que é muito provável que ela esteja com lepra. O médico recomenda que Frida fique em completo isolamento até que se saiba se a doença é ou não contagiosa. Otávio chega ao mosteiro e vê quando Ana Cristina beija Ânimas e diz que gosta dele de uma maneira muito especial.



Quarta-feira



Ânimas pede a Ana Cristina que lhe dê um beijo e morre em seus braços. Otávio chega nesse momento e, ao ver a cena, pensa que ela optou por ser feliz com outro homem e decide não atrapalhar a sua vida. O Dr. Ramos diz a Rosália que Frida sofre de uma doença incurável, que as feridas são muito dolorosas e que deve tomar todas as precauções, pois não sabe se é contagiosa. Ana Cristina volta do funeral de Ânimas e, em cima de sua cama, encontra um envelope deixado por Otávio Vila Real. Ana Cristina abre o envelope e se emociona ao saber que ela e Otávio são os pais de Fernandinho. Maria Madalena, seguindo o conselho de Juliana, vai até o apartamento de Maciel e descobre as câmeras ocultas que mantém em sua casa e na mansão Vila Real para vigiar a todos. Agora ela consegue entender por que ele sempre estava tão bem informado de tudo que acontecia. Ela leva as fitas embora e está decida a contar a todos o que acaba de descobrir. Ana Cristina volta para a mansão dos Vila Real e é recebido com muito carinho por Fernandinho, Juliana e dona Josefa. Frida tenta seduzir Maciel, mas ele a despreza ao perceber que seu corpo está coberto de chagas. Frida fica furiosa ao ser humilhada pelo amante e coloca fogo na banheira onde ele está, deixando-o com o corpo coberto pelas chamas.



Quinta-feira



Maciel está na banheira com o corpo em chamas e Frida, debochada, manda beijos ao amante e depois vai embora. Ana Cristina conversa com Fernandinho e explica que é sua verdadeira mãe. Depois, diz a Otávio que beijou Ânimas por compaixão e que logo depois ele morreu em seus braços. Ana Cristina enfrenta Frida e exige que ela explique por que trocou os bebês. Ela diz que não se arrepende do que fez e nega a dar explicações. Maria Madalena decide mostrar a Otávio as fitas gravadas por Maciel. Otávio fica chocado ao tomar conhecimento do conteúdo das fitas e, principalmente, de uma na qual Maciel se dirigindo a João Manuel confessa todas as atrocidades que cometeu. Frida é extremamente agressiva com Rosália, diz que só fingiu que gostava dela para que não contasse a ninguém a verdadeira origem de Fernandinho e deixa claro que a odeia por tê-la abandonado. Otávio mostra a fita gravada para Josefa e Juliana. Dona Josefa, muito decepcionada, diz ao sobrinho que Maciel sempre foi como um filho para ela e não pode acreditar que a tenha enganado dessa maneira. Otávio diz ao Vicente que Maciel é o assassino de sua filha e que a matou por ter descoberto que ele havia provocado a morte de Rodolfo, o esposo de Maria Madalena. Depois de ser praticamente queimado vivo, os policiais não encontram o corpo de Maciel e ele é dado como morto. Porém, ele ainda vive e vai até a casa de Maria Madalena para matá-la. José Alfredo chega nesse exato momento e, desesperado, tenta se levantar para salvar a mãe das garras de Maciel.



Sexta-feira



José Alfredo faz um grande esforço e, finalmente, consegue se levantar da cadeira de rodas e ajuda sua mãe a se livrar de Maciel. Ele luta com o padrasto e Maciel, depois de insultá-lo, vai embora prometendo vingança. O advogado entrega a Rosália os documentos que determinam que Frida perdeu todos os direitos sobre a fortuna dos Vila Real ao ficar comprovado que ela não é a mãe biológica de Fernandinho. Ele entrega também o processo do divórcio. Maria Madalena chama Otávio e o tenente Almeida para dizer que Maciel está vivo e que tentou matá-la. O Dr. Ramos chega à casa de Maria Madalena, se surpreende ao ver José Alfredo em pé e conta a ele que Otávio Vila Real pagou sua operação e também ao especialista que cuidou de seu pai. José Alfredo agradece Otávio pelo gesto e pede perdão por tê-lo julgado egoísta e prepotente.

José Alfredo procura Fernanda (Santinha), pede perdão e uma nova chance. Ele promete ser o melhor marido do mundo e um ótimo pai para Maria Guadalupe. Fernandinho diz ao Marcelino que João Manuel era filho do Maciel. por isso gostava tanto dele e o chamava de pequeno imperador. Ramon e Liberdade fogem da cadeia mas são mortos por Maciel. Ana Cristina diz a Otávio que tem um mal pressentimento.