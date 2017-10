Chiquititas: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Mili consola Carol, que fica triste com a partida de Dani. Bruno mostra seu apartamento para Dani. Como o apartamento é pequeno, de apenas um quarto, a menina precisa dormir na sala. Samuca cria um novo invento para detectar sintomas da paixão. Ele usa o invento com Vivi, mas a princípio não indica que a chiquitita sente algo por ele. Miguel pede para Simão lhe ajudar a conseguir visitar sua mãe, Valentina, que está na mansão dos Almeida Campos se recuperando do coma. Junior decide ligar de volta para o número que ligou para Carmen. Ele percebe que o número de telefone é da França. Gabriela atende a ligação e diz se chamar Sofia (ela está sem memória e Carmen fez ela acreditar que se chama assim). Nicolette logo pega o telefone e tenta despistar Junior. Rafa usa o invento de Samuca com Bel. O equipamento indica que ela gosta dele. Rafa fica feliz. Na exposição das telas, na França, Cintia (Milena Ferrari) ressurge, vê Gabriela e a reconhece. Ela percebe que têm algo de errado para Gabriela estar bem, fora do bloqueio psicológico e acreditando se chamar Sofia. Na escola, Janjão, Mosca, Bia e Janu são trancados na sala de aula. Eles estavam de castigo por terem colado, mas percebem terem sido esquecidos na escola. Na França, Cintia conversa com Gabriela e descobre que ela perdeu a memória. Cintia diz que irá ajudá-la, pois era muito próxima de sua família. Miguel consegue ver sua mãe na mansão dos Almeida Campos. Samuca pede para Cris ajudá-lo com dicas para conquistar Vivi.



Terça-feira



Ainda trancados na sala de aula de castigo por terem colado na prova, Janu, Janjão, Mosca e Bia estão com fome e não veem a hora de alguém perceber que estão trancados. Mosca e Bia lembram que sobrou um pouco do lanche do recreio e acabam dividindo os alimentos com os encrenqueiros e orgulhosos, Janu e Janjão. Miguel conversa escondido com a mãe, Valentina, na mansão dos Almeida Campos. Ele diz que espera a rápida melhora da mãe. Carmen aparece. Miguel, escondido, escuta Carmen dizer que Valentina deveria estar num asilo e que não passa de um peso para os Almeida Campos. Na França, Cintia diz para Gabriela que foi namorada de seu pai, José Ricardo, por quem foi apaixonada. Cintia se prontifica a ajudar Gabriela a voltar para o Brasil e diz que é um absurdo Carmen forçá-la ficar na França. Cintia pede para Gabriela não contar nada para Nicolette (Gabriela Rosas) e para tomar cuidado com Carmen. A mulher enfatiza que José Ricardo não confiava nada na tia de Gabriela. No orfanato, Samuca tenta impressionar Vivi, por quem está apaixonado. Ele coloca uma jaqueta e fica sem óculos, apesar de não enxergar nada sem eles. Carol vai até a escola, libera a porta e dá uma bronca no monitor da escola pela desatenção com as crianças. Mosca se aproxima de Janu e oferece carona para ela e Janjão. Junior questiona Carmen sobre quem é Sofia. Carmen inventa que é a prima de uma amiga dela, Nicolette. A megera diz que Sofia não "bate bem da cabeça". Junior não acredita muito. Maria Cecília surta ao ver seu apartamento todo bagunçado e diz que não aguenta mais a sogra Gilda (Monique Lafond) e as irmãs de Tobias, Tamires (Bruna Thedy) e Tabata (Cris Rodrigues) em sua casa. Shirley Santana se arruma toda. Cícero vai até a casa dela para um jantar romântico e entrega flores para a amada. JP faz um vídeo para se declarar para Mili. As chiquititas descobrem o vídeo na internet e Mili não gosta, por achar que é muita exposição. A mãe de Tobias decide ir embora com as filhas. Maria Cecília pede desculpa, diz que estava nervosa, mas não surte efeito. Tobias aparece e não compreende o que aconteceu. Maria Cecília acha que estragou tudo. Dani estranha a casa e os novos hábitos com o pai, Bruno. Fernando prepara um jantar romântico para Carol. O celular dele toca, mas o médico não atende. Carol acha esse mais um comportamento exótico do médico. Mili vai conversar com JP, pede para ele tirar o vídeo da internet, pois ela não gosta de ser o centro das atenções. O músico pede pra reatarem no namoro. Mais tarde, Marian aconselha Mili a tentar esquecer Mosca e aceitar voltar com JP.



Quarta-feira



Mosca decide conversar com Vivi para explicar que gosta de Mili. Vivi acaba compreendendo e diz que não vai mais criar empecilhos para os dois namorarem. Mosca sai feliz e agradece Vivi. Marian escuta a conversa e diz para Vivi que acha um absurdo uma amiga namorar o ex de outra e que isso seria uma grande "mancada", que não merece perdão. Na gravação do seriado, o diretor diz que durante as filmagens, Clarita decidirá com qual dos príncipes seu personagem ficará, se será com o interpretado por Francis ou o por Beto. Mosca vai conversar com Mili e diz que Vivi concordou que não faz sentido impedir os dois namorarem. Os dois estão prestes a se beijar e Marian aparece para interromper. A menina malvada diz que Vivi está chorando no quarto por conta dela. Mili conta para Mosca que Vivi se arrependeu. Mosca fica bravo e diz que Mili não liga pros seus sentimentos e que a partir de agora ele não quer mais envolvimento "Será apenas bom dia, boa tarde e boa noite". Mili chora muito. No momento da decisão, na gravação, Clarita sai correndo vestida de princesa e foge do estúdio. Beto e Francis perseguem a amada na vida real, mas Francis é o primeiro a alcançar Clarita, que está numa praça, chorando. Todos voltam ao estúdio e Clarita escolhe o príncipe interpretado por Francis. Na casa de Fernando, Carol percebe uma correspondência destinada a José Ricardo Almeida Campos e não compreende. Fernando inventa que foi enviada por engano, mas que deixará no Café Boutique. Carol fica ainda mais desconfiada de que existe algo de errado. Carol vai até o Café Boutique conversar com Junior. Junior diz que vai investigar se houve uma relação entre Fernando e José Ricardo. Carol comemora os esforços de Vivi nas provas e diz que a levará até a agência de modelo que tanto sonha. No escritório do Café Boutique, Junior olha uma caixa com objetos deixados por seu pai. Ele acha um documento e fica surpreso.



Quinta-feira



Na agência de modelos, uma funcionária diz que Vivi possui grande potencial, mas precisa de um material de trabalho que inclui um book. O material é caro. Vivi acha que não será possível, mas Carol explica que não se deve desistir dos sonhos, mas sim batalhar por eles. Carol vai até a mansão dos Almeida Campos para falar com Carmen, que não está em casa. Junior aparece e se prontifica a ajudar Vivi. JP vai ao orfanato e conta para Mili que a gravadora gostou tanto do sucesso da música que ele fez pra ela que quer gravar um clipe profissional, mas que a participação dela seria fundamental. Mili diz que não. JP fala que eles irão pagar um bom cachê e Mili aceita, pois com o dinheiro poderá pagar o book que Vivi tanto sonha. Na França, Gabriela foge acompanhada de Cintia da casa em que mora com Nicolette. Carol chama Fernando em sua casa e diz que descobriu que José Ricardo Almeida Campos alugou a casa em que ele mora. Fernando revela toda a verdade: José Ricardo descobriu que Junior tinha ciúme de Fernando e o forçou a se mudar para perto do orfanato para se aproximar de Carol e separá-la de Junior. Fernando diz que sua família possuía uma grande dívida com José Ricardo e que ele foi pressionado a aceitar. O medico explica que os encontros entre eles não eram inusitados, mas garante que se apaixonou intensamente, de verdade, por ela. Antes de morrer, José Ricardo pediu para Fernando deixar Junior e Carol juntos, pois estava arrependido. Fernando diz que não conseguiu falar a verdade por amar Carol. Vivi vai conversar com Mili e diz que ela pode ficar com Mosca e que não vai mais atrapalhá-los.



Sexta-feira



Carol termina o namoro com Fernando. Cintia e Gabriela chegam ao Brasil. Gabriela fica hospedada na casa de Cintia. Mili diz para Pata que vai esperar o momento certo para contar para Mosca que eles podem ficar juntos. Na cozinha do orfanato, Carol conta que Junior pagará o book. Vivi diz para Mili que ela não precisa mais participar do clipe e agradece pela grande amizade. Maria Cecília e Armando avisam Junior que a empresa está em situação crítica. Sai no jornal da escola uma foto de JP com Mili, com a notícia de que ela aceitou participar do próximo clipe dele. Mili fica nervosa. Cris assume ter sido a responsável. Mili diz que estava decidida a desistir do clipe, mas agora já está divulgado. Carmen fala para Matilde que Gabriela fugiu da casa de Nicolette, na França, e que está preocupada que Gabi tenha recuperado a memória. Na cadeia, Ernestina sofre muito e não entende porque Carmen não apareceu para ajudá-la. Uma presidiária confunde Ernestina com Matilde e diz que está com um plano armado para fugir da cadeia. Janu e Mosca farão um trabalho juntos da escola, após um sorteio feito pela professora. Carol conta para Junior sobre o que descobriu de Fernando. Mili não pode desistir do clipe, que já está em produção. Bel e Rafa fazem o trabalho na casa da árvore dos meninos. Fernando vai ao orfanato e discute com Junior. Os dois brigam. Cintia aparece de maneira repentina e entra no carro de Carmen.