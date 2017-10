Um caminho para o destino: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Isabela diz a Fernanda que está esperando um filho de Carlos. Fernanda pede a César que não comente nada com seu pai. Furioso, Carlos culpa Isabela pelo fim de seu relacionamento com Fernanda. Mariana não está disposta a dividir a herança do pai com ninguém. Lupe previne Amélia e a aconselha a ter muito cuidado com sua irmã. Marisa contrata Pedro para arrumar seu jardim. Rosário prepara um café para que Carlos se sinta melhor e ele conta o que Isabela lhe fez. Amélia diz a Fernanda que uma amiga quer conhecê-la. Marisa se impressiona ao ver Pedro falar com as plantas. Fernanda diz a Felipe que tem a sensação que sua vida está desmoronando. Pedro sofre uma queda ao podar uma árvore e perde a consciência. Marisa pede ao filho que ajude Pedro. Luiz diz a Amélia que Pedro o agrediu. Marisa liga para Fernanda e conta sofre o acidente que seu pai sofreu. Amélia, diante de Fernanda, culpa Luiz por todos os anos de infelicidade que passou ao lado de Pedro. Amélia pede a Mariana que diga ao pai que já a encontrou e que pretende voltar para casa dele. Fernanda está feliz com a recuperação do pai e agradece Carlos por ter salvo a vida dele. Carlos diz para a mãe que Isabela mentiu e enganou a todos com a falsa gravidez. Marisa quer que Pedro se recupere do acidente em sua casa e Luiz é contra. Mariana diz ao pai que Luiz Monteiro encontrou Amélia. Branca desconfia de Mariana. Marisa está decidida a hospedar Pedro em sua casa mesmo contrariando o marido. Luiz decide ir morar com a amante, mas Andréia diz que primeiro ele tem que resolver seus problemas, depois ela decidirá se quer ou não dividir a vida com ele.



Terça-feira



Fernanda não tem coragem de contar ao pai que Isabela espera um filho de Carlos. Isabela vai até o hospital pedir perdão a Carlos. Amélia chega ao hospital apenas para conversar com Fernanda. Fernando está feliz com a notícia de que sua filha Amélia vai voltar a viver com ele. Carlos não perdoa Isabela. Amélia diz a Fernanda que irão viver numa casa muito grande e confortável, mas a filha se recusa a deixar o lugar onde vive. Fernando está impaciente com a demora de Amélia. Carlos tenta explicar a Fernanda o que realmente aconteceu com Isabela, mas ela se nega. Diz que viu os dois juntos na cama e sabe que Isabela espera um filho dele. Amélia comunica ao advogado que vai deixar o emprego. Fernanda não acredita no namorado e coloca um ponto final no relacionamento. Hernani diz a Mariana que quando chegar a neta de Fernando, eles vão ficar sem herança. Camila comenta com Fernanda que sua casa está em polvorosa porque apareceu uma irmã de sua madrasta. Branca critica Mariana por todo mal que causou a Amélia. As duas começam a discutir e Fernando quer saber o que está acontecendo. Camila vai até o consultório de Carlos e o beija. Fernanda presencia a cena e chama Carlos de mulherengo e mentiroso. Felipe e Camila se unem para conquistar Fernanda e Carlos. Fernando está muito ansioso para reencontrar a filha depois de tantos anos. Andréia descobre que foi de Luiz a ideia de falsificar o teste de gravidez. Amélia chega para buscar a filha, mas Fernanda não quer deixar o pai sozinho. Pedro aconselha Fernanda a acompanhar sua mãe. Marisa e o advogado não conseguem esconder a surpresa ao descobrir que Amélia é esposa de Pedro. Amélia diz a Fernanda que finalmente vão acabar todos os segredos e mentiras e diz que vai levá-la para conhecer seu avô. Fernanda lembra a mãe que seu avô a expulsou de casa quando engravidou. Amélia diz que o pai já a perdoou e agora o que mais quer é voltar a viver com ele.



Quarta-feira



Fernanda diz à mãe que o avô despreza seu pai por ser um jardineiro, por isso não quer conhecê-lo. Branca diz a Luiz que ele só está interessado em conhecer a filha porque sabe que ela será a única herdeira da fortuna do Sr. Fernando. Amélia discute com Fernanda e revela que Pedro não é seu pai biológico. Mariana sabota o carro que vai buscar Amélia e Fernanda. As duas sofrem um grave acidente. Pedro chora desconsolado por Fernanda ter ido embora, mas nem imagina a tragédia que acaba de acontecer. Carlos tenta conseguir o perdão de Pedro e conta a ele que foi vítima de uma mentira de Isabela. Marisa diz a Isabela que Fernanda não está à altura de Carlos, mas não dá para negar que ele a ama. Pedro ameaça matar Luiz se descobrir que ele está incomodando Amélia e Fernanda. Impaciente para rever a filha e conhecer a neta, Fernando diz a Branca que ela ainda não chegou porque ainda não o perdoou. Carlos leva um grande susto ao entrar no centro cirúrgico e ver que a paciente é Fernanda. O estado de Amélia é muito grave e ela sofre uma parada cardíaca. Carlos consegue estabilizá-la, mas ela entra em coma. Branca acusa Luiz e Mariana de terem mentido ao dizer que Amélia viria para a fazenda. Fernanda perde muito sangue e, por ter o tipo compatível, é o Sr. Fernando quem doa sem imaginar que se trata da própria neta. Carlos sabe que, embora seja complicado, deve contar a Pedro o que aconteceu com Amélia e Fernanda.



Quinta-feira



Pedro tem um estranho pressentimento e, na sequência, fica sabendo do acidente sofrido por Amélia e Fernanda. Carlos explica que Fernanda está se recuperando, mas Amélia está entre a vida e a morte. Luiz planeja dar um diamante a Andréia para convencê-la a voltar com ele. Pedro fica arrasado quando o médico diz que Amélia ficou paralítica porque viajava sem o cinto de segurança e só um milagre poderia lhe devolver a mobilidade. Fernando sugere a Branca que passe uns dias na praia para descansar. Amélia despreza Pedro, diz que repudia cada instante que passou a seu lado e que odeia tudo que diga respeito a ele e Fernanda. Fernanda ouve a conversa e se revolta quando ouve a mãe dizer que seria melhor que ela não tivesse nascido e que não quer voltar a vê-los nunca mais. Fernanda diz a mãe que os está matando com suas palavras e Amélia os expulsa do quarto. Inácio confessa a Lupe que está apaixonado por Amélia. Marisa encontra a nota fiscal da joia que Luiz comprou para Andréia. Para separá-los, Luiz faz Leopoldo acreditar que Andréia não vale a pena. Inácio tenta conversar com Amélia e fazê-la entender que está agindo mal, mas encontra uma mulher muito amargurada. Fernanda está arrasada e não sabe o que fazer sem sua mãe.



Sexta-feira



Marisa percebe que a joia não é para ela e acusa Luiz de ter uma amante. Irmã Rosaura e Pedro sabem que precisam avisar o Sr. Fernando sobre o acidente e se perguntam se Amélia contou para a filha quem é seu pai biológico. Fernanda diz a Camila que se sente como se tivesse ficado órfã. Pedro se surpreende quando Mariana diz que não voltou a ver Amélia, diz que é mentira que viriam para a fazenda e afirma que o pai não quer saber delas. Carlos agride Luiz quando ele chama Marisa de histérica. Mariana diz a Hernani que Branca e seu pai não devem ficar sabendo da visita de Pedro. Fernanda decide não contar a Pedro que já sabe que ele não é seu pai biológico, pois acredita que ele não sabe. Marisa conta pra Andréia e Isabela que descobriu que seu marido tem uma amante. Luiz dá uma bofetada em Andréia quando ela se recusa a devolver o anel. Marisa diz a Pedro que sente carinho por ele e o considera um amigo.