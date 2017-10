Tempo de Amar: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Fernão cuida da suposta doença de Delfina e demonstra interesse por Tereza. José Augusto inventa para Fernão que Maria Vitória foi visitar sua tia. No Rio, Celeste repreende Bernardo, mas ajuda o cunhado. Inácio questiona Lucinda sobre tê-lo escondido de Padre Orlando e pede que a moça o ajude a embarcar para Portugal. Giuseppe e Tomaso ameaçam Teodoro, que liberta Maria Vitória da prisão do navio. Inácio sai de casa à procura de Padre Orlando, mas acaba se perdendo. Lucinda resgata Inácio. Esmeralda parabeniza Maria Vitória por sua coragem de enfrentar Teodoro e a convida para jantar no navio. Lucinda dopa Inácio. Celeste confessa a Conselheiro que teme por sua saúde. Odete confunde Edgar com Jorge. Em Portugal, Fernão beija Tereza. Alzira, Bernardo, Celina e Balbina se mudam de casa no Rio de Janeiro. Maria Vitória perde sua única foto de Inácio.



Terça-feira



No navio, Helena lembra a Maria Vitória que a amiga tem o endereço do empório em que Inácio trabalha. No Rio de Janeiro, Reinaldo anuncia a Inácio que Falcão o atenderá em breve, e Lucinda se incomoda. Celeste inicia a feitura de seu testamento e lamenta ter perdido sua filha. Em Morros Verdes, Padre João revela a José Augusto notícias sobre o paradeiro de sua neta. O Imediato e Esmeralda celebram o Natal no navio com Maria Vitória e seus amigos. Reinaldo aconselha Celeste a fazer exames médicos com Osório em São Paulo, e Alzira e Bernardo a acompanham. Artur tenta cortejar Celina. Em Morros Verdes, Delfina e Irmã Imaculada impedem que José Augusto tenha acesso ao registro de Mariana. Lurdes, que conheceu Maria Vitória no navio, a alerta sobre Delfina e conta que a governanta era amante de seu pai. Maria Vitória chega ao Brasil.



Quarta-feira



Maria Vitória comenta com Helena sobre a revelação de Lurdes no navio. Teodoro observa Maria Vitória. No Rio, Inácio pede que Lucinda vá ao empório em busca de cartas de Maria Vitória. Osório conversa com Reinaldo sobre o estado de saúde de Celeste. Maria Vitória, Helena, Natália e Felícia se encantam com o Rio de Janeiro. Artur e Otávio resgatam um jovem comunista, perseguido pela polícia, e o levam para a Grêmio Cultural. Maria Vitória encontra o empório fechado e se desespera. Em Morros Verdes, Delfina se alarma com a busca de José Augusto por sua neta. Fernão e Tereza têm um encontro furtivo. Maria Vitória não localiza Alzira, e Helena sugere que a amiga fique com ela e suas irmãs no Rio. Inácio questiona Lucinda sobre seu isolamento. Emília fica ressabiada com a chegada de Inácio. Carolina diz a Vicente que é comprometida. Maria Vitória chega ao cabaré de Lucerne.



Quinta-feira



Maria Vitória confronta Lucerne sobre ter iludido Helena e suas irmãs. Felícia e Natália se encantam com a nova morada. Lucerne oferece abrigo a Maria Vitória, em troca de apresentações ao piano no cabaré. Inácio e Lucinda chegam à casa de Emília, que gosta do rapaz. Lucerne confessa a Gilberte que está determinada a tornar Maria Vitória uma de suas meninas. Celeste convida Artur para festejar o Réveillon com sua família. Celina lamenta com Bernardo seu amor não correspondido por Vicente. Teodoro encontra Maria Vitória no cabaré e exige que Lucerne lhe deixe passar a noite com ela. Inácio beija Lucinda, mas logo se desculpa com ela. Em Morros Verdes, Fernão confirma sua presença no jantar de Delfina, que orienta o comportamento de Tereza. Maria Vitória e Helena fogem do cabaré e procuram Giuseppe e Tomaso no Rio de Janeiro. Inácio perde a consulta médica com Falcão, e Reinaldo questiona Lucinda.



Sexta-feira



Inácio defende Lucinda. Reinaldo diz que conseguiu remarcar a consulta e afirma que acompanhará Inácio. Maria Vitória e Helena agradecem a acolhida de Tomaso e Giuseppe na confeitaria. Gilberte e Lucerne descobrem a fuga de Maria Vitória e Helena. Celeste confessa a Conselheiro seu temor em relação à sua saúde. Lucinda diz a Emília que ama Inácio. Falcão comunica a Inácio que ele tem chance de voltar a enxergar, e Lucinda teme que o amado a rejeite por causa de sua cicatriz. Carolina conversa com Vicente. Edgar percebe que Olímpia é observada atentamente por um jovem. Em Morros Verdes, Delfina revela sobre a gravidez e fuga de Maria Vitória para Fernão. Delfina convence José Augusto a deixar que Tereza ocupe o quarto de Maria Vitória. Fernão desconfia de que Tereza é filha de José Augusto e considera se casar com ela.



Sábado



Em Morros Verdes, Fernão questiona Moniz sobre a paternidade de Tereza. Delfina repreende Tereza por lamentar a ausência de Maria Vitória e sua filha. Irmã Imaculada exige que José Augusto interrompa suas buscas por Mariana. Maria Vitória escreve uma carta para o pai do Rio de Janeiro. Emília questiona Inácio sobre seus sentimentos por Lucinda, que escuta a conversa. Eunice presenteia Celeste, que se emociona. Lucerne afirma a Natália e Felícia que cobrará a dívida de Helena. Lucinda e Inácio se beijam, e Emília os vê. Teodoro mostra a foto de uma criança, adotada por um casal de amigos em Portugal, e Alzira reconhece a marca de sua família no bebê. Helena acha graça do sinal de nascença de Maria Vitória. Felícia e Natália visitam Helena e Maria Vitória. Artur consegue despertar a atenção de Celina. Vicente e Maria Vitória se encontram.