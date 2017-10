Malhação: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen é recebida por Lica e Tina em seu primeiro dia no Colégio Grupo. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil com Ellen e diz que a menina está no novo colégio de favor. Luís e Marta falam sobre a possibilidade de se casar e comentam sobre as reações de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola



Terça-feira



Lica cobra de Bóris que ele confronte Malu, pelo bem dos alunos. Bóris questiona Edgar sobre a promoção de Malu. Roney pressiona Deco sobre a troca do registro de paternidade de Tonico. MB lidera uma manifestação contra o novo cargo de Malu. Ellen confessa a Fio, Benê e Keyla que teme permanecer no Colégio Grupo sem Bóris. Dóris se preocupa com Ellen. Os alunos afirmam sua decepção com a atitude de Bóris. Felipe discute com Lica por causa de Bóris, e os dois decidem dar um tempo no relacionamento. Clara desabafa com Luís. Tato volta a trabalhar na lanchonete de Roney e propõe retomar a sociedade com Das Dores. Fio sugere que Valdemar esteja interessado em Das Dores. Ellen sofre uma agressão na nova escola.



Quarta-feira



Jota, Tina e Lica defendem Ellen e afastam dela os alunos agressores. Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará fazer um exame de DNA. Bóris questiona sua decisão de deixar o colégio, e Dóris o apoia. Clara cobra uma atitude de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar. Das Dores e as meninas confortam Ellen. Keyla se preocupa com a tristeza de Tato por causa do registro de Tonico. Ellen confessa a Benê que não sabe se quer continuar no Colégio Grupo. Edgar conversa com Malu sobre o caso de Ellen. Lica se incomoda ao ver Luís em sua casa. Clara discute com Malu. Ellen decide enfrentar os alunos do Grupo. Lica vai à uma festa com MB, sem a permissão de Marta.



Quinta-feira



Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida pela menina. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos responsáveis se desculpem com Ellen. Keyla e Tato discutem por causa de Tonico, e Dóris ajuda os dois. Bóris procura Edgar para falar sobre o caso de Ellen. K2 sugere a K1 que MB pode estar blefando com relação à viagem dos dois. Roney se oferece para falar com Aldo, e Tato se emociona. Deco surpreende Keyla. Ellen sofre racismo.



Sexta-feira



Tina incentiva Ellen a denunciar a atitude racista do alunos, mas ela afirma que prefere esperar. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. Edgar teme as pautas conservadoras que Malu propõe para a escola. Ellen pede que Tina não comente com Anderson sobre o preconceito que sofreu. K2 sugere fugir com Tato. K1 descobre que MB saiu com Lica e se revolta com o menino. As meninas conversam com Keyla sobre Tato e Deco. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney. Marta repreende Lica por mentir para ela. Mitsuko diz a Tina que questionará o Grupo sobre o caso de Ellen. Tina descobre que pode ter uma doença. Guto estimula Benê a tocar piano em público.