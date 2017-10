Pega pega: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Pedrinho agradece a Eric por ceder a cozinha do hotel para seu jantar com Arlete. Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de Cíntia, afirmando que a camareira estava com ela na noite do roubo ao hotel. Antônia não deixa Júlio ver Cíntia. Marieta visita Sandra Helena. Douglas se surpreende ao ver Gabriel interagindo com Cristóvão. Pedrinho e Arlete passam a noite juntos. Cíntia é liberada da prisão pelo delegado Siqueira. Maria Pia fica nervosa ao saber que foram encontradas outras digitais, que não as de Cíntia, nos dólares que estavam no carrinho. Evandro conta a Júlio que Cíntia foi solta. Sandra Helena recebe alta e é levada novamente para a prisão. Cíntia pergunta a Júlio o nome da pessoa que a incriminou.



Terça-feira



Cíntia desconfia de Júlio e pede ao garçom que não a procure mais. Maria Pia descobre que Bebeth falsificou sua identidade e conta para Eric. Bebeth se explica para o pai. Delegado Siqueira entrega a Pedrinho os dólares que estavam na mala de Sandra Helena. Luiza conta a Eric que Pedrinho está apaixonado. Júlio pede para Evandro ensiná-lo como gravar uma conversa no celular. Sabine aceita a sugestão de Dom de se hospedar no Carioca Palace. Malagueta se surpreende com o convite de Júlio para jantar. Gabriel segue Douglas até a boate. Tereza se desespera ao ver o ar-condicionado pegando fogo. Bebeth é hostilizada por Letícia no acampamento. Timóteo surpreende Mônica ao aparecer na enfermaria. Malagueta alerta Júlio.



Quarta-feira



Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo a roubar Malagueta. Borges pede para Teresa chamar os bombeiros e se desespera ao ver a casa pegando fogo. Júlio consegue gravar a fala de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Expedito conta a Antônia que Mônica fugiu da cadeia. Evandro fica aborrecido com a fuga da mulher. Borges e Teresa perdem todos os seus pertences no incêndio. Maria Pia aconselha Malagueta a ficar atento. Pedrinho marca um novo encontro com Arlete. Antônia pergunta a Evandro se ele sabe onde Mônica está.



Quinta-feira



Evandro se incomoda com o interrogatório de Antônia. Tânia visita Sandra Helena. Agnaldo consegue um celular, liga para Wanderley e pede que compre um urso igual a Denguinho. Márcio e Bebeth ficam assustados ao ver a casa queimada. Eric pede para Júlio se afastar de seu hotel. Tânia e Sabine ficam presas no elevador do hotel. Borges não aceita o convite de Eric para que ele e a família se hospedem no hotel até a reconstrução da casa que foi incendiada. Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.



Sexta-feira



Arlete despista Júlio sobre sua ida ao Carioca Palace. Borges acaba aceitando a hospedagem no hotel oferecida por Eric. Cristóvão consegue retirar Tânia e Sabine do elevador. Lourenço pede que nenhuma camareira entre em seu quarto, deixando Cíntia assustada. Gabriel apresenta Cristóvão para Drica. Sabine desconfia de Malagueta e pede para Ingrid vigiá-lo. Lígia conta a Maria Pia que descobrirá quem é a mulher que está com Pedrinho. Dom sugere que Madalena ajude Dílson no quiosque. Domênico e Antônia decidem visitar Sandra Helena a fim de descobrir informações sobre a fuga de Mônica. Malagueta descobre que está sendo seguido por Ingrid.



Sábado



Ingrid revela a Malagueta que foi Sabine quem mandou segui-lo. Domênico e Antônia interrogam Sandra Helena sobre o paradeiro de Mônica. Cíntia desabafa com Nelito e conta que não quer mais saber de Júlio. Maria Pia diz aos pais que incentivará Lourenço a reconquistar Luiza. Madalena aceita ajudar Dílson no quiosque. Athaíde vê Pedrinho com Arlete e desconfia. Malagueta avisa a Arlete que seus documentos estão com Mônica. A advogada de Sandra Helena paga sua fiança, e a moça comemora sua liberdade. Wanderley vai buscar Sandra Helena, a pedido de Agnaldo. Júlio mostra a Malagueta a gravação que fez com sua declaração sobre a participação no roubo e avisa que irá denunciá-lo, caso insista em prejudicar Arlete.