Por amor: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Milena, Lídia, Orestes, Arnaldo, Laura, Natália, Meg, Trajano, Rose, Kátia, Catarina e os funcionários do salão de Lídia vão ao interrogatório de Nando. Leonardo dá carona a Catarina, que vai gravar um comercial. Durante o interrogatório, Fernando faz um discurso comovente e Lídia, emocionada, desmaia. Eduarda vai ao apartamento e fica irritada ao encontrar vários recados de Laura. A exposição de Márcia é um sucesso. Flávia volta de São Paulo e imediatamente liga para Atílio, que não está. Atílio liga de volta para Flávia e ela fica constrangida por estar ao lado de Helena. Eduarda vai ao ateliê e, indignada, chama Flávia de traidora.



Terça-feira



No estúdio, Flávia e Eduarda brigam. Para desespero de Meg, Laura avisa que vai contar a Marcelo que está grávida. Helena diz a Virgínia que não está magoada com Flávia por ela ter se envolvido com Atílio. Virgínia conta a Helena que Rafael tem andado estranho. Na empresa, Isabel trata Arnaldo por Tigrão e Atílio percebe que eles estão tendo um caso. Alceu diz a Nando que ele se saiu bem no interrogatório. Lídia percebe que Orestes está com algum problema. No calçadão, Rafael conversa com Alex, um rapaz que acaba de conhecer, e o apresenta a Virgínia. Rodrigo liga para Catarina e fica furioso ao saber que ela saiu com Leonardo. Orestes procura Helena e conta que leu seu diário.



Quarta-feira



Helena discute com Orestes, que ameaça contar a verdade a Eduarda. Começa a festa de aniversário de Nestorzinho. Atílio vai ao ateliê e percebe que Helena e Orestes estão constrangidos com sua presença. Sirléia convence Catarina a comparecer à festa do irmão. Nestor fica feliz em ver a filha e confessa que seu relacionamento com Sílvia não anda bem. Márcia festeja o sucesso de sua exposição. Wilson incentiva Genésio a cortejar Liza e Magnólia se irrita. Helena e Eduarda vão jantar no apartamento de Marcelo. Ao saber da troca de bebês, Lídia diz a Orestes que ele tem a obrigação de contar tudo a Eduarda.



Quinta-feira



Orestes diz a Lídia que não sabe se deve contar a verdade a Eduarda. Os modelos ensaiam para o desfile da grife de Milena e Laura. Leonardo leva Catarina para assistir ao ensaio. Laura discute com Trajano, que lhe dá umas palmadas. Marcelo diz a Eduarda e Helena que está pensando em levá-las para uma viagem ao exterior. Flávia bebe demais e acaba dormindo na casa de Atílio. Da janela de seu apartamento, Virgínia vê Rafael entrando no carro de Alex e estranha. Virgínia diz a Helena que Orestes pode beber e contar a todo mundo sobre a troca dos bebês. Rafael chega em casa entusiasmado com Alex. Chega o dia do julgamento de Nando.



Sexta-feira



No tribunal, Fausto testemunha contra Nando e ele acabada sendo condenado. Milena se revolta e Lídia se desespera. Virgínia desconfia da amizade do marido com Alex. Helena desabafa com Aninha. Sandrinha, ao atravessar a rua sozinha, é atropelada e fica desacordada.



Sábado



Sandrinha fica gravemente ferida. Lídia e Milena entram em desespero. Antes que os guardas levem Nando, Milena consegue trocar algumas palavras com ele. Atílio explica a Lídia que o advogado vai recorrer da sentença e que, enquanto isso, o rapaz ficará preso na delegacia. Fingindo-se solidária, Branca dirige palavras de conforto a Lídia. Eduarda se prepara para fazer as fotografias para o comercial. Helena entra no estúdio e vê Flávia e Atílio se beijando. Eles percebem e se afastam, constrangidos. Avisados por Kátia, Lídia e Orestes vão ao hospital e o médico lhes diz que Sandrinha corre risco de vida.Lídia e Orestes se desesperam. Milena e Leonardo, que também vão ao hospital, tentam consolar os dois. Numa conversa com Rose, Branca dá a entender que Marcelo não é filho de Arnaldo. Zilá hesita em contar a Milena o que sabe a respeito da prisão de Nando.