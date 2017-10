Fera radical: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Enquanto o delegado interroga um a um, o clima vai tenso na fazenda Olho D'Água. Fernando pergunta a Cláudia qual era o seu objetivo ao levar Marta ao cemitério. Cláudia desconversa. Enquanto isso, no sítio, Donato tenta convencer Marta a deixar a cidade. Altino pede a Cláudia que marque um encontro com sua mãe adotiva para desfazer o mal entendido. Cláudia chega ao sítio comemorando o sucesso de seu plano. Sem saber que Donato está lá, ela grita para Marta que Altino e Joana estão separados.



Terça-feira



Donato percebe o jogo de Cláudia, mas sai sem falar nada. Marta diz a Cláudia que um dia ela terá que escolher entre o amor de Fernando e a sua vingança. Marília conta a Heitor o que seu pai ouviu no sítio. Heitor, então, tenta convencer o pai de que Cláudia armou toda a situação. Altino, desconfiado, pede a Cláudia que se afaste da fazenda Olho D'Água por uns tempos. O delegado proíbe Joana e todos os suspeitos do crime de saírem da cidade. Fernando, melancólico, pensa em Cláudia e decide ir ao sítio.



Quarta-feira



Fernando trata Cláudia com hostilidade. Sem entender, ela ainda tenta conversar com ele, mas os dois acabam discutindo. Marta tenta consolar a filha adotiva, enquanto Fernando arruma suas coisas. O delegado interroga Donato e Robério. Em seguida, ele começa a examinar os carros dos suspeitos. No de Cláudia, o delegado não encontra nenhuma anormalidade, mas, ao chegar à fazenda Olho D'Água, percebe que o carro de Olívia tem um farol quebrado e pergunta a ela em que bateu o veículo.



Quinta-feira



Olívia diz que bateu em um galho caído na estrada, enquanto ia ao hospital, no dia em que Fernando sofreu o acidente. O delegado vai embora, mas Rafael não acredita na mãe. O delegado pressiona Vic, perguntando por que o carro que ela usou na noite do crime foi consertado. Armada, Cláudia procura Altino na fazenda. Como não o encontra, ela deixa um recado para que ele a procure no sítio, sozinho. Lourdes procura o delegado. Altino vai ao sítio e Cláudia o espera no portão, com a arma apontada para ele.



Sexta-feira



Cláudia baixa a arma quando Altino se aproxima. Os dois conversam e decidem continuar o papo na fazenda Gaibú. Lourdes diz ao delegado que matou Jorge. Após anotar sua confissão, ele lhe pede para dirigir um carro e logo percebe que Lourdes nunca pegou num volante. Em seguida, o delegado rasga a confissão e diz que ela lhe foi muito útil. Cláudia faz um acordo com Altino: a água do açude em troca de seu filho Fernando. Ana Paula chega à arqueria e o delegado pede que ela o acompanhe até a delegacia.



Sábado



Ana Paula segue para a delegacia. Paxá avisa os Flores e Heitor e Fernando correm para lá. O delegado libera Ana Paula. Heitor e Fernando chegam e pedem para vê-la. O delegado diz que é impossível. Heitor volta à fazenda. Olívia e Joana vão à delegacia. Fernando encontra Ana Paula na arqueria e a leva até lá, para que Olívia a veja. O delegado lembra do carro de Olívia, vai ao local do crime, encontra cacos de vidro iguais aos do farol quebrado e mostra para Olívia. Ela diz que vai lhe contar a verdade.