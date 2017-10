Tieta: resumo da semana de 16 a 21/10

Segunda-feira



Perpétua fala mal de Tonha, mas Carmosina defende a amiga. Timóteo esquece que está brigado com Elisa e quase lhe faz um carinho. Milu aconselha Imaculada a arranjar um namorado e ela conta que ama alguém. Perpétua insulta Amorzinho. O pastor Hilário chega à cidade e Amorzinho pede que ele a salve. Amintas a leva desmaiada para casa. Quando volta a si, ela expulsa Amintas e se converte. Perpétua vai até lá e o pastor a hipnotiza. Tonha vê um ultraleve cair nas dunas e reconhece Arturzinho como o piloto.



Terça-feira



O pastor tenta converter Perpétua, mas ela sai do transe e parte para cima ele. Hilário faz os móveis se mexerem, o guarda-chuva dela pegar fogo e depois faz Perpétua ser jogada pela janela. Tonha leva Arturzinho para a casa do pai. Filó avisa ao coronel, que desmaia. O pastor faz um discurso na praça, Bafo de Bode atrapalha e os homens de Hilário o prendem. Depois, a notícia da volta de Arturzinho dissipa a multidão. O padre não consegue organizar a procissão. Arturzinho volta a si e quer ir embora antes de encontrar o pai, mas o coronel chega e vê o filho.



Quarta-feira



Arturzinho se recusa a dar explicações ao pai, que manda prendê-lo num quarto. Ascânio revela a Bebê e Rosalvo que Mirko e Arturzinho são a mesma pessoa e eles pensam num jeito de tirá-lo da fazenda. Bafo de Bode reaparece, transformado em pastor. Tieta conta a Tonha tudo o que aconteceu com ela, Ricardo e Osnar. Perpétua insulta Tonha. Amintas tranca Amorzinho em casa para conversar com ela. Arturzinho tenta sair da fazenda, mas passa mal e desmaia.



Quinta-feira



Mirko volta a si e pede a Ascânio que mande chamar seu médico. Amintas não convence Amorzinho a largar a seita de Hilário. Bafo de Bode sai para destruir o pastor. Tieta descobre que Arturzinho não queria encontrar o pai. O médico de Arturzinho e sua secretária chegam para vê-lo. Ascânio explica ao coronel que sabia o telefone do médico porque achou a agenda de Arturzinho. O médico manda Arturzinho descansar. Bafo de Bode e Hilário se enfrentam. O coronel pergunta ao filho em que ele trabalha.



Sexta-feira



Arturzinho convence o pai a deixar a conversa para depois porque sofre do coração. Hilário vence Bafo de Bode, que pede a todos que só acreditem no amor de Deus. Cora conta a Tieta o que viu na praça. Tieta dá dinheiro ao pastor para ele deixar a cidade. Depois, avisa a Ascânio que ele vai ter que lhe contar tudo sobre a volta de Arturzinho. Ascânio manda um bilhete para ele. Todos vão à queima de fogos. Carmosina vai à pensão, encontra Gladstone e eles passam a noite juntos.



Sábado



Gladstone trata Carmosina com muito carinho. Chalita pede que Amintas tente convencer Amorzinho a sair da Assembleia. Ele vai até a sua casa, mas ela não aceita seus conselhos. Gladstone conta a Carmosina que roubaram a Arca dos Sonhos. Arturzinho dá um bilhete a Filó para ela entregar a Ascânio. Timóteo pede a Elisa que lhe empreste a casa por duas horas. Letícia começa a sentir pena do pai. Osnar acha Carmosina diferente. Chalita pede para Tieta ajudar Amorzinho. Tieta vai à casa dela.