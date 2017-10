10 momentos da minha infância televisiva

Olá, internautas



Nesta quinta-feira (12/10), comemora-se o Dia das Crianças. Por isso, publico neste espaço os dez programas que marcaram a minha infância. Segue a relação:



1 – Carrossel



Carrossel, sem dúvida alguma, é a novela que marcou a minha infância. Eu ficava envolvido com a história dos alunos da Escola Mundial. O drama da Carmen que não tinha dinheiro para comprar sapatos (olha só o que ficou na minha memória), as drogas consumidas por Cirilo e Laura, o nojo que Maria Joaquina sentia pelo Cirilo, as travessuras de Mario (eu tinha um amigo nesta mesma “vibração”) e a doçura da professora Helena (na época, também tinha uma “tia” que adorava na quarta série) permanecem até hoje na minha lembrança.



2 – Chaves



Como já afirmei por aqui, sou da primeira geração do seriado mexicano. Eu lembro da estreia da atração dentro do programa Bozo. Logo de cara, adorei a turma do “Chavinho”. Bruxa do 71, Quico, Chiquinha, Seu Barriga, Seu Madruga, Nhonho, Dona Florinda, Professor Girafales, Paty, Pópis, Jaiminho (tenho pavor até hoje do rato no litro de leite!!!), Dona Neves e Godinez povoam o meu imaginário até hoje.



3 – Mundo da Lua



A TV Cultura fez parte da minha infância televisiva. Acompanhei todos os programas, mas “Mundo da Lua” é a minha atração preferida. Eu me identificava com os “devaneios” de Lucas Silva e Silva (Luciano Amaral). E eu queria aquela gerigonça... “Alô? Alô? Planeta Terra, Planeta Terra, Planeta Terra chamando...Alô? Esta é mais uma edição do diário de bordo de Lucas Silva & Silva falando diretamente do mundo da lua onde tudo pode acontecer....”



4 – Show Maravilha



Como sempre destaco neste espaço, sempre fui maroto! Detestava Xuxa Meneghel. Eu acompanhava diariamente o programa “Show Maravilha”. Adorava a apresentadora e os desenhos que ganhavam espaço no infantil, como Pica-Pau (a versão mais antiga..), O Fantástico Mundo de Bobby (também lembro da estreia em 1993), Tom e Jerry, Nossa Turma (saudades...), Cavalo de Fogo, Ursinhos Carinhosos, Ducktales e O Pequeno Príncipe.



5 – Punky - A Levada da Breca



Punky é outra série que marcou a minha infância. Eu adorava a “levada da breca”. O SBT exibia a atração na faixa das 10 horas. Parava tudo e assistia. E achava engraçado que falavam do presidente Ronald Reagan.



6 – Bambalalão



Bambalalão é um dos principais programas da TV Cultura nos anos 80, mas não ganha o merecido destaque nas análises sobre o período. E isso deve ser revertido. Eu adorava as histórias contadas na atração. Ficava realmente entretido. Saudades da Gigi e da Silvana.



7 – Bozo



Conforme ressaltado recentemente neste espaço, eu era telespectador assíduo do Bozo. Sou da primeira geração. Detestava a troca de apresentadores. Luis Ricardo, até hoje, tem a minha rejeição. Rs...



8 – Armação Ilimitada



Eu adorava a série Armação Ilimitada que entrava na faixa das 17h30 pela TV Globo. Eu até comprei o chinelinho do Juba e do Lula. Lembro com carinho.



9 – Sítio do Picapau Amarelo



A minha primeira lembrança televisiva é justamente com o Sítio do Picapau Amarelo. Eu ficava sentado no chão assistindo ao programa da TV Globo que entrava na faixa das 17 horas.



10 – Changeman



Eu sempre preferi Changeman ao Jaspion. Rs... A TV Manchete transmitia a atração nipônica. Também faz parte da minha infância televisiva.



Fabio Maksymczuk