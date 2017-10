TV Aparecida realiza boa cobertura no Jubileu da Padroeira do Brasil

Olá, internautas



Nesta quinta-feira (12/10), a TV Aparecida promoveu uma intensa cobertura sobre o Jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. A programação varreu da manhã até a noite. Padres, comunicadores e jornalistas cobriram o dia comemorativo da aparição, em 1717, da Padroeira do Brasil no Rio Paraíba do Sul.



A emissora ganhou mais visibilidade com a entrada da TV digital. Agora, o canal é disponível em todos os lares (pelo menos aqui em São Paulo). A TV Aparecida iniciou os festejos, de forma mais contundente, com a exibição da novela “A Padroeira”, exibida na TV Globo em 2002. O ápice da comemoração ocorreu ontem.



Foi uma cobertura competente. A repórter Camila Morais sobressaiu na transmissão ao acompanhar a procissão de Nossa Senhora de Aparecida pelas ruas da cidade do interior paulista. Lá do Porto Itaguaçu, passando pela Basílica Velha até o Santuário Nacional.



Após a transmissão especial da Missa, o canal iniciou com o Festival da Padroeira. Padre Fábio de Mello surgiu como apresentador do evento que também contou com Daniel, Paula Fernandes, Agnaldo Rayol, Elba Ramalho, Chitãozinho e Xororó, Preta Gil, entre outros.



Além do show, a TV Aparecida preparou um ótimo documentário especial sobre a data com a parceria da History Channel. O jornalista Rodrigo Alvarez conversou com diversos historiadores, entre eles, Leandro Karnal, além de missionários redentoristas e devotos famosos como os cantores Daniel, Zezé de Camargo, Elba Ramalho e padre Fábio de Melo, para narrar os 300 anos de história da santa que apareceu a três humildes pescadores no ano de 1717.



A TV Aparecida sobressaiu no nicho das emissoras católicas. Canção Nova e Rede Vida exibiram uma programação mais empobrecida sobre a importante data.



Fabio Maksymczuk